NYT: Ахметов планирует продать свою недостроенную суперяхту, которая больше Шехерезады Путина
Суперяхта Ахметова еще строится, но точно войдет в десятку самых крупных яхт мира, информирует
Ринат Ахметов, который до войны считался украинским олигархом, думает о продаже своей недостроенной суперяхты Luminance, которая в конечном виде может войти в 10 крупнейших суперяхт мира. Об этом
Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям компании СКМ Ахметова, прокомментировал изданию: "Учитывая нынешние обстоятельства, мы рассматриваем ее возможные продажи".
Отмечается, что почти половина из десятки крупнейших яхт принадлежит роSSийским олигархам.
Отмечается, что по водоизмещению 475-футовое роскошное судно могло бы приблизиться к крейсеру "Москва", ранее потопившему украинские военные.
Luminance строит немецкая компания L?rssen, также построившая связанную с президентом РФ Владимиром Путиным суперяхту Шехерезаду. Imperial Yachts, компания из Монако, выступает руководителем по строительству для обоих судов.
В NYT пишут, что Luminance примерно на 15 футов (4,6 метра) длиннее Шехерезады, которая стоит 700 млн долларов. Этих денег почти достаточно, чтобы приобрести две новые ударные подводные лодки немецкого производства.
Кроме того, такая сумма почти равна стоимости военно-морского фрегата класса Баден-Вюртемберг – военного корабля, вооруженного пушками и ракетами, который также помогает строить L?rssen.
По словам Мендоза-Уилсона, Ахметов подписал контракт на строительство яхты в 2018 году. Собеседник в одной из компаний, связанной со строительством яхты, отметил, что работы продолжались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Он добавил, что некоторые родственники Ахметова ездили в Западную Европу, чтобы ознакомиться с ходом строительства. Сам Ахметов находится на Украине, отмечает издание.