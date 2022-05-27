Нацбанк пока не планирует отпускать курс — Гелетий

Национальный банк не будет повышать уровень фиксированного курса и работать внутри установленного. Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Нацбанк пока не планирует отпускать курс — Гелетий
Фото: biz.nv.ua

Зачем фиксированный курс

«Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке», — сказал Гелетий.

НБУ готов рассмотреть отказ от фиксации курса при наступлении ряда условий, в частности снижения неопределенности, связанной с военными действиями. Это означает прекращение горячей фазы войны. Другие предпосылки — стабилизация валютной выручки и улучшение ситуации на финансовом рынке.

«В общем, понятно, что в долгосрочном периоде у фиксированного курса больше недостатков — это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей. При этом сам по себе плавающий курс не самоцель, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта. Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой», — рассказал замглавы НБУ.

В марте-апреле отрицательное сальдо интервенций НБУ составило почти $4 млрд. Резервы сократились всего на 2,2% или $600 млн.

«Причина такой разницы — международная помощь. Мы не считаем целесообразным сейчас тратить дефицитные международные резервы для влияния на ситуацию на наличном рынке. Валюту на нем покупают для удовлетворения не критичных потребностей в отличие от безналичного сегмента», — объясняет Гелетий.

Предыстория

20 мая Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

Как писал «Минфин», источниками финансирования государственного бюджета являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В НБУ объяснили причины снятия ограничений курса продаж валютВ НБУ объяснили причины снятия ограничений курса продаж валют
Нацбанк запретил реструктуризацию валютных кредитов путем перевода в гривнуНацбанк запретил реструктуризацию валютных кредитов путем перевода в гривну
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Гривна в Украине начала укрепляться: как изменился курс доллараГривна в Украине начала укрепляться: как изменился курс доллара
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
НБУ ввел новые правила с 24 мая: каким будет курс валют и где теперь можно обменять гривнуНБУ ввел новые правила с 24 мая: каким будет курс валют и где теперь можно обменять гривну
Доллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающейДоллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающей
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Укрепление рубля: в РоSSии потребовали от Центробанка «успокоить» валютный курсУкрепление рубля: в РоSSии потребовали от Центробанка «успокоить» валютный курс
Курс доллара изменится, и гривна стабилизируется в ближайшее времяКурс доллара изменится, и гривна стабилизируется в ближайшее время
Последние новости
Подгружаем последние новости