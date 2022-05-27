Нацбанк пока не планирует отпускать курс — Гелетий

Национальный банк не будет повышать уровень фиксированного курса и работать внутри установленного. Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Фото: biz.nv.ua

«Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке», — сказал Гелетий.

НБУ готов рассмотреть отказ от фиксации курса при наступлении ряда условий, в частности снижения неопределенности, связанной с военными действиями. Это означает прекращение горячей фазы войны. Другие предпосылки — стабилизация валютной выручки и улучшение ситуации на финансовом рынке.

«В общем, понятно, что в долгосрочном периоде у фиксированного курса больше недостатков — это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей. При этом сам по себе плавающий курс не самоцель, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта. Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой», — рассказал замглавы НБУ.

В марте-апреле отрицательное сальдо интервенций НБУ составило почти $4 млрд. Резервы сократились всего на 2,2% или $600 млн.

«Причина такой разницы — международная помощь. Мы не считаем целесообразным сейчас тратить дефицитные международные резервы для влияния на ситуацию на наличном рынке. Валюту на нем покупают для удовлетворения не критичных потребностей в отличие от безналичного сегмента», — объясняет Гелетий.

Предыстория

20 мая Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

Как писал «Минфин», источниками финансирования государственного бюджета являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.