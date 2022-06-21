Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків

Депутати підтримали два відповідні законопроєкти в цілому, інформує ZN.ua.

Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Верховна Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків, повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк. Так, за законопроєкти №5688 та №5689 в цілому проголосували 236 та 230 народних депутатів відповідно.

«Тепер скасовано ПДВ при імпорті нового обладнання та звільнення резидентів індустріального парку від податку на прибуток на 10 років», – зазначив Железняк.

У першому читанні відповідні законопроєкти Рада ухвалила в грудні минулого року. Згідно з документами, учасники індустріальних парків можуть отримати звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, імпортного ПДВ на обладнання та податку на прибуток на 10 років. Також передбачено надання місцевій владі право встановлювати пільги з місцевих податків для ІП та їх резидентів.





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