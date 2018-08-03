Курс рубля может упасть из-за новых санкций США, - Citigroup

Курс рубля может упасть на 15%, если США решат ввести санкции против роSSийского госдолга.

Об этом сообщает РБК.

Московские аналитики банка Citigroup считают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа.

В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

Отмечается, что распространение санкций только на новую эмиссию бондов ослабит рубль примерно на 5%


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