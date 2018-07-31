НБУ назвал причины снижения курса гривны

Регулятор пообещал сглаживать валютные колебания.

НБУ назвал причины снижения курса гривны
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк заявил, что ослабление курса гривны во второй половине июля связаны с репатриацией дивидендов за границу и продажей нерезидентами облигаций внутреннего госзайма из своих портфелей.

"Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызванны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентами из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд гривен)", - говорится в сообщении Нацбанка.

На курсовую динамику прошлой недели также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долларов.

Национальный банк заявил, что внимательно следит за состоянием валютного рынка, и в случае необходимости готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций.

Во вторник, 31 июля, он продал на межбанке $28,1 млн по курсу 26,86 грн/долл., а в целом за месяц чистая продажа валюты на межбанке составила $63 млн (НБУ купил $99 млн и продал $163 млн).


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