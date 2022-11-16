Курс валют: у Нацбанку назвали причини для зростання євро

Роль євро на валютному ринку України цього року зросла через зміну структури експорту, а також велику кількість українських мігрантів у Європі. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

До речі, 16 листопада євро подорожчало на 29 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,05 гривень за євро. По відношенню до долара гривня залишається без змін, свідчать дані НБУ .

Як зазначив Ніколайчук, з початком війни через складності у логістиці та руйнування виробничих потужностей знизили питому вагу сировини в експорті. Крім того, посилилися транспортні потоки через кордон із Європою.

Як результат, якщо, наприклад, у 2021 році питома вага євро у розрахунках за експорт товарів становила лише 26%, то у другому кварталі цього року вона зросла до 44%.

«Також ми бачимо, що з огляду на велику кількість наших мігрантів у країнах Європи відчутно збільшився попит на готівковий євро з боку населення», — сказав Ніколайчук.