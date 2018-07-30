Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Топ-3 лидеров не изменился по сравнению с прошлым годом. На первом месте EPAM, а SoftServe и Luxoft занимают соответственно 2 и 3 места. За год SoftServe выросла более чем на полсотни сотрудников, таким образом став второй компанией на украинском рынке, штат которой превышает 5000 человек, пишут AIN.UA .

Замыкают первую пятерку GlobalLogic и Ciklum.

Звездочкой отмечены компании, которые отказались предоставить точные данные по количеству специалистов, используется экспертная оценка DOU

За второе полугодие рост на более 200 человек показали шесть компаний: SoftServe (+516 специалистов), GlobalLogic (250), EVOPLAY (250), Ciklum (+215), EPAM (+200), Intellias (+200).

Лидерами прироста в процентном соотношении стали: Tap Media (+28%), Dev-Pro.net (+26%), Intellias (+20%), Genesis (+17%), AMC Bridge (+16%), Innovecs (+15%), Ring Ukraine (+11%), SoftServe (10).

В целом, с января по июль 2018 года количество специалистов возросло на 2913 человек (5,8%) в топ-50 и на 2252 (5,8%) в топ-25 по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Темпы роста топ-25 почти такие же, что и в первом полугодии 2017 — 5,8% против 6,2%.

Планы дальнейшего роста

54% компаний планируют увеличить количество специалистов на 20-100 человек во втором полугодии. Активно расти (более чем на 100 специалистов) планирует каждая четвертая компания. О сокращении до конца года не вспомнил ни один работодатель.

Как и в прошлом году, большинство компаний не планируют вывозить специалистов за пределы страны.