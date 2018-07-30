Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Топ-3 лидеров не изменился по сравнению с прошлым годом. На первом месте EPAM, а SoftServe и Luxoft занимают соответственно 2 и 3 места. За год SoftServe выросла более чем на полсотни сотрудников, таким образом став второй компанией на украинском рынке, штат которой превышает 5000 человек, пишут AIN.UA.

Замыкают первую пятерку GlobalLogic и Ciklum.

Компанія

Офіси, де ведеться розробка

Спеціалісти
в Україні

01.18/07.18

Технічні
спеціалісти

Вакансії
в Україні

1

EPAM

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця

5700

+200

5100

250

2

SoftServe

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ

5379

+516

4192

466

3

Luxoft

Київ, Дніпро, Одеса

3925

+5

3557

195

4

GlobalLogic

Київ, Харків, Львів, Миколаїв

3617

+250

3364

360

5

Ciklum

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця

2671

+215

2317

299

6

Infopulse

Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Житомир, Чернігів

1751

+137

1511

180

7

NIX Solutions Ltd.

Харків

1610

+110

1505

140

8

DataArt

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Херсон

1238

+8

1042

60

9

ELEKS

Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль

1178

-14

940

89

10

EVOPLAY

Київ

1177

+250

977

127

11

ZONE3000

Харків, Львів, Дніпро

1100

+100

279

37

12

Netcracker

Київ, Одеса, Суми

1035

-27

844

42

13

Intellias

Київ, Львів, Одеса

1020

+200

880

100

14

Lucky Labs

Київ, Харків, Одеса

965

+15

463

26

15

Sigma Software

Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця

903

+56

676

89

16

EVO

Київ

900

+6

213

21

17

N-iX

Київ, Львів

824

+79

730

70

18

Miratech

Київ, Харків, Вінниця

814

+28

718

35

19

Lohika

Київ, Львів, Одеса

760

+42

633

38

20

Playtika UA

Київ, Дніпро, Вінниця

752

+48

710

60

21

Plarium

Київ, Харків, Львів, Одеса

712

-11

276

20

22

ISD

Львів, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ

708

+8

671

31

23

Intecracy Group

Київ

696

+6

674

2

24

GeeksForLess Inc.

Київ, Львів, Миколаїв

650

+4

595

20

25

Astound Commerce

Київ, Вінниця, Ужгород, Чернігів

622

+51

545

60

26

Terrasoft

Київ

610

+9

387

80

27

Samsung R&D Institute Ukraine*

Київ

600

  

550

17

28

Playtech*

Київ

600

  

500

32

29

Nexteum*

Київ, Одеса, Миколаїв

600

  

150

8

30

Gameloft

Харків, Львів

600

    

21

31

Innovecs

Київ, Миколаїв

530

+81

440

127

32

Група компаній «Парус»

Київ

525

  

440

  

33

Svitla Systems, Inc.

Київ, Харків, Львів, Чернівці, Черкаси

503

+3

410

80

34

Ring Ukraine

Київ

500

+55

440

190

35

Onseo*

Київ, Вінниця, Хмельницький

500

  

440

11

36

Oracle

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса

498

-7

455

15

37

TapMedia

Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Суми

497

+137

72

19

38

Provectus

Київ, Одеса

480

+30

440

35

39

Genesis

Київ

460

+80

300

70

40

AMC Bridge

Дніпро, Хмельницький, Суми, Чернівці

458

+72

375

60

41

Cogniance

Київ

444

+22

361

32

42

Dev-Pro.net

Київ, Харків, Львів, Дніпро

434

+114

352

52

43

CS Ltd

Київ, Харків

418

+32

367

19

44

Depositphotos

Київ

417

+19

90

22

45

Wargaming.net

Київ

405

  

350

5

46

TemplateMonster

Київ, Львів, Херсон, Миколаїв

400

-20

200

20

47

CoreValue

Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Полтава

385

+9

319

15

48

Netpeak

Київ, Харків, Одеса

385

-10

151

40

49

Delphi Software

Київ, Вінниця

366

-4

326

13

50

Intetics Inc.

Київ, Харків, Львів

329

+9

270

20
 

Всього

  

52 651

  

41 597

3 820

Звездочкой отмечены компании, которые отказались предоставить точные данные по количеству специалистов, используется экспертная оценка DOU

За второе полугодие рост на более 200 человек показали шесть компаний: SoftServe (+516 специалистов), GlobalLogic (250), EVOPLAY (250), Ciklum (+215), EPAM (+200), Intellias (+200).

Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Лидерами прироста в процентном соотношении стали: Tap Media (+28%), Dev-Pro.net (+26%), Intellias (+20%), Genesis (+17%), AMC Bridge (+16%), Innovecs (+15%), Ring Ukraine (+11%), SoftServe (10).

В целом, с января по июль 2018 года количество специалистов возросло на 2913 человек (5,8%) в топ-50 и на 2252 (5,8%) в топ-25 по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Темпы роста топ-25 почти такие же, что и в первом полугодии 2017 — 5,8% против 6,2%.

Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Планы дальнейшего роста

54% компаний планируют увеличить количество специалистов на 20-100 человек во втором полугодии. Активно расти (более чем на 100 специалистов) планирует каждая четвертая компания. О сокращении до конца года не вспомнил ни один работодатель.

Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Как и в прошлом году, большинство компаний не планируют вывозить специалистов за пределы страны.

Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников

Майя Яровая, AIN


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