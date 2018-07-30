Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников
Топ-3 лидеров не изменился по сравнению с прошлым годом. На первом месте EPAM, а SoftServe и Luxoft занимают соответственно 2 и 3 места. За год SoftServe выросла более чем на полсотни сотрудников, таким образом став второй компанией на украинском рынке, штат которой превышает 5000 человек, пишут
Замыкают первую пятерку GlobalLogic и Ciklum.
|
№
|
Компанія
|
Офіси, де ведеться розробка
|
Спеціалісти
|
01.18/07.18
|
Технічні
|
Вакансії
|
1
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця
|
5700
|
+200
|
5100
|
250
|
2
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ
|
5379
|
+516
|
4192
|
466
|
3
|
Київ, Дніпро, Одеса
|
3925
|
+5
|
3557
|
195
|
4
|
Київ, Харків, Львів, Миколаїв
|
3617
|
+250
|
3364
|
360
|
5
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця
|
2671
|
+215
|
2317
|
299
|
6
|
Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Житомир, Чернігів
|
1751
|
+137
|
1511
|
180
|
7
|
Харків
|
1610
|
+110
|
1505
|
140
|
8
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Херсон
|
1238
|
+8
|
1042
|
60
|
9
|
Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль
|
1178
|
-14
|
940
|
89
|
10
|
Київ
|
1177
|
+250
|
977
|
127
|
11
|
Харків, Львів, Дніпро
|
1100
|
+100
|
279
|
37
|
12
|
Київ, Одеса, Суми
|
1035
|
-27
|
844
|
42
|
13
|
Київ, Львів, Одеса
|
1020
|
+200
|
880
|
100
|
14
|
Київ, Харків, Одеса
|
965
|
+15
|
463
|
26
|
15
|
Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця
|
903
|
+56
|
676
|
89
|
16
|
Київ
|
900
|
+6
|
213
|
21
|
17
|
Київ, Львів
|
824
|
+79
|
730
|
70
|
18
|
Київ, Харків, Вінниця
|
814
|
+28
|
718
|
35
|
19
|
Київ, Львів, Одеса
|
760
|
+42
|
633
|
38
|
20
|
Київ, Дніпро, Вінниця
|
752
|
+48
|
710
|
60
|
21
|
Київ, Харків, Львів, Одеса
|
712
|
-11
|
276
|
20
|
22
|
Львів, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ
|
708
|
+8
|
671
|
31
|
23
|
Київ
|
696
|
+6
|
674
|
2
|
24
|
Київ, Львів, Миколаїв
|
650
|
+4
|
595
|
20
|
25
|
Київ, Вінниця, Ужгород, Чернігів
|
622
|
+51
|
545
|
60
|
26
|
Київ
|
610
|
+9
|
387
|
80
|
27
|
Київ
|
600
|
550
|
17
|
28
|
Київ
|
600
|
500
|
32
|
29
|
Київ, Одеса, Миколаїв
|
600
|
150
|
8
|
30
|
Харків, Львів
|
600
|
21
|
31
|
Київ, Миколаїв
|
530
|
+81
|
440
|
127
|
32
|
Київ
|
525
|
440
|
33
|
Київ, Харків, Львів, Чернівці, Черкаси
|
503
|
+3
|
410
|
80
|
34
|
Київ
|
500
|
+55
|
440
|
190
|
35
|
Київ, Вінниця, Хмельницький
|
500
|
440
|
11
|
36
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса
|
498
|
-7
|
455
|
15
|
37
|
Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Суми
|
497
|
+137
|
72
|
19
|
38
|
Київ, Одеса
|
480
|
+30
|
440
|
35
|
39
|
Київ
|
460
|
+80
|
300
|
70
|
40
|
Дніпро, Хмельницький, Суми, Чернівці
|
458
|
+72
|
375
|
60
|
41
|
Київ
|
444
|
+22
|
361
|
32
|
42
|
Київ, Харків, Львів, Дніпро
|
434
|
+114
|
352
|
52
|
43
|
Київ, Харків
|
418
|
+32
|
367
|
19
|
44
|
Київ
|
417
|
+19
|
90
|
22
|
45
|
Київ
|
405
|
350
|
5
|
46
|
Київ, Львів, Херсон, Миколаїв
|
400
|
-20
|
200
|
20
|
47
|
Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Полтава
|
385
|
+9
|
319
|
15
|
48
|
Київ, Харків, Одеса
|
385
|
-10
|
151
|
40
|
49
|
Київ, Вінниця
|
366
|
-4
|
326
|
13
|
50
|
Київ, Харків, Львів
|
329
|
+9
|
270
|
20
|
Всього
|
52 651
|
41 597
|
3 820
Звездочкой отмечены компании, которые отказались предоставить точные данные по количеству специалистов, используется экспертная оценка DOU
За второе полугодие рост на более 200 человек показали шесть компаний: SoftServe (+516 специалистов), GlobalLogic (250), EVOPLAY (250), Ciklum (+215), EPAM (+200), Intellias (+200).
Лидерами прироста в процентном соотношении стали: Tap Media (+28%), Dev-Pro.net (+26%), Intellias (+20%), Genesis (+17%), AMC Bridge (+16%), Innovecs (+15%), Ring Ukraine (+11%), SoftServe (10).
В целом, с января по июль 2018 года количество специалистов возросло на 2913 человек (5,8%) в топ-50 и на 2252 (5,8%) в топ-25 по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Темпы роста топ-25 почти такие же, что и в первом полугодии 2017 — 5,8% против 6,2%.
Планы дальнейшего роста
54% компаний планируют увеличить количество специалистов на 20-100 человек во втором полугодии. Активно расти (более чем на 100 специалистов) планирует каждая четвертая компания. О сокращении до конца года не вспомнил ни один работодатель.
Как и в прошлом году, большинство компаний не планируют вывозить специалистов за пределы страны.
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30.07.2018 12:19