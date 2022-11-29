Оренда квартир у Києві: яке житло можна зняти за 5000 грн на місяць

У Києві рекордно впали ціни на оренду житла. Є вигідні пропозиції – однокімнатні квартири можна зняти за 5000 грн на місяць. Вартість стартує від 4000 грн. Є ще дешевші варіанти, але тоді йдеться про спільне проживання з господарем чи ще одним орендарем.

Максимальна кількість доступних квартир розташована у Святошинському районі Києва – на Троєщині та в районі станції метро "Нивки". Є недороге житло в інших районах столиці. За суму до 5000 грн можна зняти квартиру з меблями та побутовою технікою, необхідними для життя. Трапляються варіанти з нещодавно зробленим косметичним ремонтом.

За 4500 грн можна орендувати смарт-квартиру площею 18 кв. м у Святошинському районі. Трохи більшу однокімнатну квартиру зі старою сантехнікою пропонують у Подільському районі.

Трохи дорожче – в 5000 грн – обійдеться однокімнатне житло на лівому та правому берегах столиці. На Троєщині можна взяти в оренду квартиру площею 29 кв. м з газовою плитою, меблями та технікою.

Як відомо, столиця за останній місяць перенесла кілька ракетних атак російських окупантів. Ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Це відбилося на ринку нерухомості. Українці не впевнені усвоїй безпеці.

Регулярні відключення електрики у Києві також знизили попит на оренду квартир – на 27%. Максимально змінилася вартість оренди 2 та 3-кімнатних квартир – у середньому на 12%. Однокімнатні стали дешевшими на 5%. Житло подешевшало і в покупці.

Нагадаємо, скільки коштує оренда квартир у Київській області – Ірпені, Бучі, Броварах та Борисполі. У передмісті більший вибір хорошого доступного житла.