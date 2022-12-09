Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000

Відомий критик флагманської криптовалюти та прихильник золота Пітер Шифф вважає, що курс біткоїна все ще надто завищений, тож має досягати значень, що будуть нижчими за $ 10 000. Шифф упевнений, що небезпечний поріг у $ 5 000 для ВТС — цілком справедлива ціна. Про це він написав в твітері.

Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000

Прогноз Шиффа

За словами Шиффа, біткоїн ризикує обвалитися до 70% від свого поточного курсу. Як вважає аналітик, після падіння з $ 69 до приблизно $ 15 000 біткоїн не досяг свого дна, і подальше зниження курсу є закономірним явищем, до якого ринок криптовалют повинен підготуватися в осяжному майбутньому.

#Bitcoin has far more downside risk than 70%. After such a decline Bitcoin will still be way over-priced, so $5,000 will not even be close to the bottom. https://t.co/VGj6ZPuwvi

— Peter Schiff (@PeterSchiff) December 5, 2022





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