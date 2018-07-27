Структуры Юрия Косюка получили в первом полугодии лишь 8,2% агродотаций, --СМИ

Структуры Юрия Косюка получили в первом полугодии лишь 8,2% агродотаций.

Об этом сообщает НВ Бизнес, публикуя еще закрытые данные решений ответственных комиссий при МинАПК. Так, предприятие из холдинга МХП “Вінницька птахофабрика” подалось на одну из двух программ Министерства, предусматривающих компенсацию расходов на строительство новых комплексов по животноводству, и получило 187,5 млн. грн. возмещения из общего бюджета программ в 2,3 млрд.

Как следует из протокола заседания комиссии, ТОВ “Вінницька птахофабрика” запустила в эксплуатацию в 2018-ом году два объекта по выращиванию птиц-бройлеров на сумму в 318,9 и 306,1 млн. грн.

Структуры Юрия Косюка получили в первом полугодии лишь 8,2% агродотаций, --СМИ
Фото: latifundist.com

Финансовый журналист НВ Бизнес – Андрей Леденев также пишет, что получение структурами Юрия Косюка всего 8,2% от общей суммы программ по поддержке строительства новых комплексов в животноводстве свидетельствует о том, что Министерство аграрной политики сознательно выписало структуру программ таким образом, чтобы распределение агродотаций было не равно-пропорциональное объему компаний на рынке, а направлялось в основном на поддержку малых и средних фермеров.

“Юрий Косюк или МХП – это $1,3 млрд или 34,6 млрд грн валового дохода за 2017-ый год. Валовый доход (выручка) всего животноводства за 2016 год – всего 138 млрд грн. То есть, МХП занимает 25% от своей ниши рынка” – указывает автор

Программы по частичному возмещению стоимости строительства и реконструкции новых животноводческих комплексов, а также процентной нагрузки по кредитам, привлеченных для этого - были предложены Министерством аграрной политики в 2018-ом году для поддержки и восстановления мясной и молочной отраслей.

Финансирование данных программ осуществляется в рамках общей системы поддержки сельского хозяйства, закрепленной на уровне 1% от добавочной стоимости, которую генерирует отрасль.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривенАферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен
РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
10 стран, в которых можно купить гражданство: от $24 млн до $100 000
Суд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентамиСуд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентами
Украина начала малую приватизацию через интернетУкраина начала малую приватизацию через интернет
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
Представитель Коломойского: такой структуры, как "группа Приват", нетПредставитель Коломойского: такой структуры, как "группа Приват", нет
Рада одобрила в первом чтении законопроект "О валюте", который заменит Декрет 1993 годаРада одобрила в первом чтении законопроект "О валюте", который заменит Декрет 1993 года
Рада поддержала в первом чтении законопроект о кредитованииРада поддержала в первом чтении законопроект о кредитовании
Госстат оценил рост ВПП в первом квартале в 3,1%Госстат оценил рост ВПП в первом квартале в 3,1%
НБУ оценил рост ВВП в первом квартале в 2,3%НБУ оценил рост ВВП в первом квартале в 2,3%
Рада приняла в первом чтении законопроект в поддержку моратория на экспорт лесаРада приняла в первом чтении законопроект в поддержку моратория на экспорт леса
Киевляне получили платежки за электроэнергию от новой компанииКиевляне получили платежки за электроэнергию от новой компании
Кабмин хочет запретить роSSийскую технику и софт на объектах критической инфраструктуры
Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотаційУряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій
Последние новости
Подгружаем последние новости