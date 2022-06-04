Лишь 5 процентов обманутых владельцев криптовалют подают жалобы: масштаб мошенничеств впечатляет

Наибольшей популярностью у мошенников пользуются самые крупные криптовалюты, такие как биткойн, Ethereum или Tether, информирует ZN.ua.

Меньше 5% обманутых владельцев криптовалют подают об этом жалобу, при этом только в США, за один лишь год жертвы криптовалютных мошенников сообщили о потере более $1 млрд. Об этом сообщает FTC (Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission) - независимое учреждение правительства Соединенных Штатов).

Отчет FTC сформирован на основе заявлений обманутых криптовалютных инвесторов.

Отмечается, в период с января 2021 года по март 2022 года суммарные потери жертв криптовалютных мошенников в стране превысили $1 млрд. За указанный период в FTC поступило более 46 тыс. заявлений о мошенничестве с цифровыми активами.

Хотя это лишь ничтожная доля от подлинного объема мошенничеств.

"На самом же деле масштабы деятельности мошенников в этой сфере значительно шире. По оценке ведомства, менее 5% обманутых инвесторов сообщили об этом FTC. По оценке одной лишь блокчейн-платформы Chainanlysis, в прошлом году объем незаконно переведенной на счета мошенников криптовалюты составил $14 млрд, что вдвое больше сравнении с аналогичным показателем годом ранее", - отмечают в FTC.

Из отчета ведомства известно, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются самые крупные криптовалюты, такие как биткойн, Ethereum или Tether. Около 70% случаев мошенничества были связаны с биткойном, в то время как угнать Tether и Ethereum злоумышленники пытались в 10% и 9% случаев соответственно.

Мошенничество с инвестициями было самым распространенным способом обмана и нанесло около $575 млн убытков. Чаще такой способ обмана эффективен против инвесторов-любителей, которых легко убедить в получении большого дохода за короткий период.

"Инвестиционные мошенники утверждают, что они могут быстро и легко получить огромную прибыль для инвесторов. Но такие криптовалютные "инвестиции" поступают прямо в кошелек мошенников", - сообщает FTC.

Отмечается, что злоумышленники стали активнее использовать социальные сети и приложения для знакомств для обмана на инвестициях в криптовалюту. Мошенники знакомятся с жертвами, входят в доверие и убеждают инвестировать в криптовалюту. Такой способ обмана нанес жертвам злоумышленников более $185 млн. ущерба.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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