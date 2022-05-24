В апреле банки получили убыток в 7,3 млрд гривен — НБУ

Чистая операционная прибыль банковского сектора по результатам четырех месяцев 2022 года выросла на 10%, несмотря на сокращение этого показателя в марте-апреле. Об этом идет речь в сообщении НБУ в телеграм-канале.

Фото: flickr.com

Как изменились показатели

Из-за существенных отчислений в резервы чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 млрд.

Так, резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года — до 32,7 млрд, из них 83% или 27 млрд были сформированы в марте-апреле.

Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22%. А доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд, расходы — на 53% до 96 млрд.

Что повлияло на уменьшение

Как отметили в НБУ, общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов — ключевой базы комиссионных доходов банков.

«Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений. Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22%; рост чистого процентного дохода в апреле составил 18% по сравнению с 35% за январь- февраль 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в I квартале банковский сектор впервые с 2017 года получил общий убыток. Финансовый результат системы составил минус 0,16 млрд грн из-за убытка в марте в размере 10,1 млрд грн.

Число убыточных банков за квартал выросло с пяти до 25 учреждений, их совокупный убыток составил 6 млрд грн.