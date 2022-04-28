Кабмин направил еще 400 млн грн на восстановление инфраструктуры

Правительство выделило дополнительные 400 млн грн на восстановление критической инфраструктуры нашей страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин направил еще 400 млн грн на восстановление инфраструктуры
фото: news.liga.net

На что потратят деньги

  • 250 млн грн для Харьковской области. Это средства для ликвидации последствий боевых действий и восстановления критической инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов.
  • еще 150 млн грн выделили Черниговщине, чтобы полноценно возобновить водоснабжение в Чернигове. Денежные средства пойдут «Черниговводоканалу» для реконструкции одной из насосных станций и трансформаторных подстанций.

«Правительство уже выделило 1,4 млрд грн на восстановление и первоочередное восстановление 5 регионов. Вода, свет и газ снова появились в сотнях тысяч домов. Восстановлены десятки дорог и мостов. Разминированы сотни километров территории», — поделился Денис Шмыгаль.

Он добавил, что «после нашей окончательной победы все, что разрушил враг, мы не просто восстановим, а сделаем еще лучше».

Как писал «Минфин», по оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины в результате войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.), колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

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