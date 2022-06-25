Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам

Держфінмоніторинг попереджає про необхідність посилити фінансовий нагляд за виявленим бізнесом, інформує ZN.ua.

Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
© Корреспондент.net

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією. Про це йдеться в матеріалах Держфінмоніторингу, які є у розпорядженні редакції.

Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.

У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).

На наступній інфографіці також видно, які заходи були вжиті Держфінмонітоингом з початку війни для боротьби у сфері відмивання коштів та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з боку Російської Федерації.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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