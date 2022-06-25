Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
Держфінмоніторинг попереджає про необхідність посилити фінансовий нагляд за виявленим бізнесом, інформує
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією. Про це йдеться в матеріалах Держфінмоніторингу, які є у розпорядженні редакції.
Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.
У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.
Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.
У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:
- Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
- Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
- США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
- Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
- Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).
На наступній інфографіці також видно, які заходи були вжиті Держфінмонітоингом з початку війни для боротьби у сфері відмивання коштів та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з боку Російської Федерації.