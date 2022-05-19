Военное положение. Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

Кабмин принял решение о выплате пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений в течение действия военного положения. В это время список банков изменяться не будет.

Военное положение. Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам
Фото: epravda.com.ua

Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам, через которые осуществляются выплаты.

Список банков

  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укргазбанк
  • Агропросперисбанк
  • Аккордбанк
  • А-Банк
  • Альфа-Банк
  • Банк Альянс
  • Банк инвестиций и сбережений
  • Банк Кредит Днепр
  • Банк Украинский капитал
  • Глобус Банк
  • Банк Грант
  • Идея Банк
  • Индустриалбанк
  • Коммерческий Индустриальный Банк
  • Банк Конкорд
  • Кредитвест Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • Кристалбанк Банк Львов
  • Метабанк
  • МИБ
  • Мотор-Банк
  • МТБ Банк
  • ОТП Банк
  • Банк «Південний»
  • Пиреус Банк
  • Поликомбанк
  • Полтава Банк
  • Правэкс Банк
  • ПроКредит Банк
  • ПИБ
  • Радобанк
  • Райффайзен Банк
  • РСВ Банк
  • Скай Банк
  • Таскомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал Банк
  • Юнекс Банк
  • Банк Сич.

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