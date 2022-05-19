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2022-05-19
Военное положение. Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам
Кабмин
Фото: epravda.com.ua
Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам, через которые осуществляются выплаты.
Список банков
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укрэксимбанк
- Укргазбанк
- Агропросперисбанк
- Аккордбанк
- А-Банк
- Альфа-Банк
- Банк Альянс
- Банк инвестиций и сбережений
- Банк Кредит Днепр
- Банк Украинский капитал
- Глобус Банк
- Банк Грант
- Идея Банк
- Индустриалбанк
- Коммерческий Индустриальный Банк
- Банк Конкорд
- Кредитвест Банк
- Креди Агриколь Банк
- Кредобанк
- Кристалбанк Банк Львов
- Метабанк
- МИБ
- Мотор-Банк
- МТБ Банк
- ОТП Банк
- Банк «Південний»
- Пиреус Банк
- Поликомбанк
- Полтава Банк
- Правэкс Банк
- ПроКредит Банк
- ПИБ
- Радобанк
- Райффайзен Банк
- РСВ Банк
- Скай Банк
- Таскомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Укрсиббанк
- Универсал Банк
- Юнекс Банк
- Банк Сич.