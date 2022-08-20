На ліквідацію наслідків війни на Київщині направили 145 млн грн

Три громади отримали кошти на підготовку до зими та відновлення інфраструктури, інформує ZN.ua.

На ліквідацію наслідків війни на Київщині направили 145 млн грн
© Олексій Кулеба/Facebook

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про підготовку до зими та відновлення зруйнованої інфраструктури в області. За його словами, на подолання наслідків війни із резервного фонду області спрямовано майже 145 мільйонів гривень.

Зокрема, на утримання дорожньої інфраструктури виділено 100 млн. грн., на територіальну оборону - 2 млн. грн.

На підготовку до опалювального сезону майже 7 млн ??грн направлять до Бородянської громади, майже 20 млн – до Васильківської, близько 13 млн – до Димерської.

На відновлення інфраструктури після бойових дій Бородянській громаді виділили 600 тис. грн., Димерській громаді виділили 2 млн. грн., Поліській - 255 тис. грн.

"Ми ліквідуємо наслідки війни та відновлюємо знищене. Це вимагає великих зусиль, враховуючи масштаби руйнувань у нашому регіоні. Ми хочемо якнайшвидше вирішити проблемні питання людей, повернути комфорт у наші міста та селища. Роботи дуже багато, і це вимагає значних ресурсів, у тому числі і фінансових. Тому ухвалено рішення про внесення змін до обласного бюджету. Це потрібно, щоб підвищити ефективність запущених нами процесів у громадах", – наголосив Кулеба.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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