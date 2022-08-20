На ліквідацію наслідків війни на Київщині направили 145 млн грн

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про підготовку до зими та відновлення зруйнованої інфраструктури в області. За його словами, на подолання наслідків війни із резервного фонду області спрямовано майже 145 мільйонів гривень.

Зокрема, на утримання дорожньої інфраструктури виділено 100 млн. грн., на територіальну оборону - 2 млн. грн.

На підготовку до опалювального сезону майже 7 млн ??грн направлять до Бородянської громади, майже 20 млн – до Васильківської, близько 13 млн – до Димерської.

На відновлення інфраструктури після бойових дій Бородянській громаді виділили 600 тис. грн., Димерській громаді виділили 2 млн. грн., Поліській - 255 тис. грн.

"Ми ліквідуємо наслідки війни та відновлюємо знищене. Це вимагає великих зусиль, враховуючи масштаби руйнувань у нашому регіоні. Ми хочемо якнайшвидше вирішити проблемні питання людей, повернути комфорт у наші міста та селища. Роботи дуже багато, і це вимагає значних ресурсів, у тому числі і фінансових. Тому ухвалено рішення про внесення змін до обласного бюджету. Це потрібно, щоб підвищити ефективність запущених нами процесів у громадах", – наголосив Кулеба.