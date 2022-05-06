Шесть украинских портов не могут принимать суда из-за вооруженной агрессии РФ, – Мининфраструктуры

Порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне не работают из-за временной оккупации Россией этих городов.

Из-за роSSийской военной агрессии шесть морских портов не могут принимать и отправлять грузы. В обычном режиме работают только дунайские порты.

Об этом сообщил в Медиацентре "Украина" заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он напомнил о закрытии портов в Бердянске, Мариуполе, Скадовске, Херсоне из-за временной оккупации городов россиянами.

"Что касается портов "Южный", "Николаев", "Ольвия", "Одесса", "Черноморск" и "Белгород-Днестровский". С 24 февраля вход – выход судов из этих портов тоже невозможен. Поэтому эти порты работают исключительно с грузами и флотом, которые на 24 февраля уже были под обработкой", – сказал Васьков. Он добавил, что это деятельность на 20% по сравнению с довоенным временем.

В обычном режиме работают дунайские порты: Усть-Дунайский, порт "Измаил" и порт "Рени". По данным Юрия Васькова, в мирное время более 75% внешнего товарооборота государства происходило именно через морские пути. Через порты, которые сейчас либо закрыты, либо заблокированы, проходило более 90% от общего товарооборота. Порты Дуная способны обеспечить 10% товарооборота, сейчас Мининфраструктуры принимает меры по увеличению их мощности.

"По итогам апреля по сравнению с февралем переработка увеличилась почти в 4 раза. В апреле мы на экспорт и импорт переработали 850 тысяч тонн, из них около 450 тысяч тонн - аграрные грузы. Но по сравнению с мирным временем это до 15% от общего товарооборота", - сообщил Васьков. Он отметил, что мощности дунайских портов могут быть увеличены до 1 млн тонн в месяц. Однако в сумме с экспортом и импортом через границы это позволит обеспечить только 35% товарооборота от наличия грузов, ожидающих отправки.