РоSSийские деньги в Швейцарии есть, но видна лишь мелочь, звенящая в карманах олигархов

В среде швейцарских банкиров существует избитая шутка, намекающая на коррумпированность и продажность той страны, с которой они имеют дело в данный момент. Его актуальная версия по состоянию на апрель 2022 года звучит следующим образом: «Где находится столица РоSSии?», цитирует автора FT Сэма Джонса Swissinfo.ch.

Спустя три месяца после начала жестокой агрессивной войны Владимира Путина против Украины все попытки найти следы роSSийских сокровищ в Швейцарии пока особо ничем не завершились. Хотя нейтральная Швейцария, пожалуй, больше, чем любая другая страна мира, считалась в последние годы настоящей сокровищницей путинской клептократии.

Но даже после того как Берн зеркально ввел у себя все санкции, реализованные США и ЕС против роSSийских олигархов (а в этом списке по всему миру сейчас находятся уже примерно 900 человек) в Швейцарии на данный момент заморожено роSSийских активов всего-то на 8 миллиардов долларов или 7,7 млрд швейцарских франков.

Для сравнения, на острове Джерси (где это, вообще?) заморожено 7 млрд долларов активов, связанных с одним только роSSийским магнатом Романом Абрамовичем. О чем этот факт говорит швейцарскому правительству? Наверное, о том, что реализация такого масштабного набора санкций — это работа, у которой есть начало, но нет и не может быть конца.

«Эффективный контроль за такими активами — эта задача высшей степени сложности», — указал на брифинге в марте 2022 года Эрвин Боллингер, высокопоставленный сотрудник Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, отвечает за санкции). Он добавил потом, правда, что общая сумма таких активов, скорее всего, будет расти. Банки прилагают сейчас все усилия, чтобы попытаться отследить активы и состояния своих клиентов.

Чтобы как-то вписать низкую официальную цифру арестованных санкционных средств в общий контекст, Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg) недавно подсчитала, что в общей сложности в швейцарских банках хранится около 150–200 миллиардов швейцарских франков (155-207 миллиардов долларов) роSSийских денег.

Так что? Впереди нас еще ожидают, как говорится, крупные «посадки»? Похоже, очень немногие швейцарские банкиры так думают и на это рассчитывают. Конечно, самые крупные международные банковские дома спешат как можно быстрее встать в общий строй и применить к своей работе санкции в наиболее строгой их интерпретации. Они говорят, и тут они правы, что не стоит закрывать глаза на деньги роSSийских клиентов сейчас, чтобы потом рисковать столкнуться с американскими финансовыми и налоговыми властями.

В феврале и марте 2022 года специальная рабочая группа банка UBS буквально дважды в день проводила конференц-звонки, обмениваясь информацией о ходе применения санкций к их клиентской базе. Более скрытные частные банки боятся гнева Вашингтона в куда меньшей степени. Но и они говорят, что заморозили все, что только смогли.

Проблема, как сказал один женевский банкир во время недавней частной вечеринки, тут двоякая. Во-первых, активы часто хранятся не записанными непосредственно на имена подсанкционных клиентов. А когда деньги хранятся у членов семьи, то возникают юридические сложности, связанные с этим фактом. Во-вторых, сказал этот банкир после восьмого «просекко», деньги очень редко физически хранятся собственно в самой Швейцарии.

В Цюрихе другой банкир объяснил нам, что «мы сами годами советуем нашим клиентам не использовать швейцарские трасты, но вовсе не по политическим причинам, а просто потому, что иные трасты проще использовать. И поэтому деньги находятся «там, за облаками экзотических офшоров».

У роSSийской олигархии, особенно у тех, кто находится в зоне риска, было восемь лет на то, чтобы после вторжения в Крым подготовить себе «план Б». Высокооплачиваемые швейцарские юристы и банкиры на службе у роSSийских богачей, давно уже полюбивших Женеву и Цюрих в качестве своих финансовых расчетных центров, все это время не сидели сложа руки, помогая им перевести «все нажитое непосильным трудом» на имя родственников, передать эти активы в руки непонятных трастов или вообще вывести далеко за пределы страны.

Когда Путин начал только сосредотачивать свои войска на границах Украины, этот процесс заметно ускорился. В начале февраля мир, все еще несколько скептически относящийся к заявлениям американской разведки о том, что Путин вот-вот нападет на свою соседку, мог бы убедиться в том, что это не шумиха и не фейк, просто использовав такой разведпризнак, как документы, валом пошедшие через руки женевских нотариусов.