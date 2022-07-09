В Естонії випустили монету 2 євро на честь України: як вона виглядає

В Естонії випустили монетну картку з монетою номіналом 2 євро, присвячену Україні та свободі, прибуток від якої піде на підтримку боротьби українців проти російської агресії, інформує Апостроф .

Про це повідомляється на сайті Естонського банку.

Ціна монетної картки номіналом 2 євро становить 18 євро. На аверсі монети зображена діва як символ ніжності, яка, своєю чергою, захищає птаха на своїй долоні, та колосся. Вгорі зліва є напис “Слава Україні” латиницею, що символізує незалежність і стійкість держави.

Зазвичай створення монети зі спеціальним дизайном йде щонайменше 18 місяців, але у цьому разі воно зайняло всього 4 місяці. Естонська академія мистецтв організувала конкурс дизайну монет серед українських студентів, переможцем якого стала харків'янка Дар'я Тітова.

Карта монети була розроблена Володимиром Тайгером, який також брав участь у розробці монети як консультант.