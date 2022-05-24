В апреле вкладчики банков-банкротов получили почти 300 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в апреле выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 299,4 млн грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

«В апреле 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 299,4 млн грн», — говорится в сообщении.

Всего в январе-апреле 2022 года ликвидируемые Фондом вкладчики банков получили гарантированное возмещение на сумму 593,3 млн грн.

Реестр участников Фонда гарантирования

По состоянию на 1 мая 2022 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 69 действующих банков.

На начало мая продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка Фондом уже завершена. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 мая, составила 19,26 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-апреле поступило 2,32 млрд грн.