Со складов Минобороны в Одессе разворовали 206 тонн топлива

Сумма убытков превысила 6,4 млн гривен.

Со складов Минобороны в Одессе разворовали 206 тонн топлива
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

В Одессе во время проверки 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона Вооруженных сил Украины обнаружили нехватку почти 204 тонн дизельного топлива разных марок и около 2,5 тонн бензина А-92. Кроме того, проверка нашла еще почти 34 тонны дизельного топлива, 2,6 тонны авиационного топлива и почти тонну бензина, которые не находились на учете и могли быть разворованы.

Об этом на брифинге во вторник рассказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Марченко.

По его словам, общая сумма убытков, нанесенных государству, превысила 6,4 млн гривен.

Во время проверки центра также было обнаружено несоответствие ДСТУ всей тушенки, которая находились на хранении, - это 42,5 тонны.

Министр обороны генерал армии Степан Полторак заявил, что такое отношение к служебным обязанностям является преступным. "С такими офицерами я служить не буду. Я считаю действия руководства 46-го объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи", - сказал он на этом же брифинге.

Полторак заявил, что начальник центра обеспечения полковник Евгений Король и начальник склада топливных материалов подполковник Андрей Масунов лишены военных званий, права на выходное пособие и военную пенсию. Старший офицер отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления тыла подполковник Изварин уволен за служебное несоответствие. "Именно подполковник Изварин за день до того, как я отправил туда комиссию, был на этой базе, осуществлял проверку и не увидел там 206 тонн топлива. Он или был в сговоре, или просто неудовлетворительно выполнял свои обязанности", - сказал Полторак.

Также наказаны еще два офицера, которых понизят и переведут на другие должности.

Министр сообщил, что лично передал материалы проверки главному военному прокурору Анатолию Матиосу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
Польша выкупила Гданьскую судоверфь у ТарутыПольша выкупила Гданьскую судоверфь у Таруты
"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора
Суд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентамиСуд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентами
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"
Директор асфальтобетонного завода в Запорожье за год "сэкономил" более 7 млн гривен на ремонте дорогДиректор асфальтобетонного завода в Запорожье за год "сэкономил" более 7 млн гривен на ремонте дорог
Украина за год экспортировала 39,4 млн тонн зернаУкраина за год экспортировала 39,4 млн тонн зерна
В Одессе СБУ задержала банду фальшивомонетчиков с поддельными $500 тыс.В Одессе СБУ задержала банду фальшивомонетчиков с поддельными $500 тыс.
В Черкасской области открыли новый асфальтобетонный заводВ Черкасской области открыли новый асфальтобетонный завод
Суд взыскал с Львовского бронетанкового завода 5,2 млн грн в пользу МинобороныСуд взыскал с Львовского бронетанкового завода 5,2 млн грн в пользу Минобороны
В Одессе активисты забрасывают яйцами офис компании по продаже криптовалютВ Одессе активисты забрасывают яйцами офис компании по продаже криптовалют
В Киеве изъяли несколько тонн поддельных акцизных марокВ Киеве изъяли несколько тонн поддельных акцизных марок
СБУ обыскала в Одессе компанию, пойманную на контрабанде топлива из ЛивииСБУ обыскала в Одессе компанию, пойманную на контрабанде топлива из Ливии
В Хмельницкой области раскрыли масштабную схему хищения дизтоплива на УЗВ Хмельницкой области раскрыли масштабную схему хищения дизтоплива на УЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости