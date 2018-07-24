Со складов Минобороны в Одессе разворовали 206 тонн топлива

Сумма убытков превысила 6,4 млн гривен.

В Одессе во время проверки 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона Вооруженных сил Украины обнаружили нехватку почти 204 тонн дизельного топлива разных марок и около 2,5 тонн бензина А-92. Кроме того, проверка нашла еще почти 34 тонны дизельного топлива, 2,6 тонны авиационного топлива и почти тонну бензина, которые не находились на учете и могли быть разворованы.

Об этом на брифинге во вторник рассказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Марченко.

По его словам, общая сумма убытков, нанесенных государству, превысила 6,4 млн гривен.

Во время проверки центра также было обнаружено несоответствие ДСТУ всей тушенки, которая находились на хранении, - это 42,5 тонны.

Министр обороны генерал армии Степан Полторак заявил, что такое отношение к служебным обязанностям является преступным. "С такими офицерами я служить не буду. Я считаю действия руководства 46-го объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи", - сказал он на этом же брифинге.

Полторак заявил, что начальник центра обеспечения полковник Евгений Король и начальник склада топливных материалов подполковник Андрей Масунов лишены военных званий, права на выходное пособие и военную пенсию. Старший офицер отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления тыла подполковник Изварин уволен за служебное несоответствие. "Именно подполковник Изварин за день до того, как я отправил туда комиссию, был на этой базе, осуществлял проверку и не увидел там 206 тонн топлива. Он или был в сговоре, или просто неудовлетворительно выполнял свои обязанности", - сказал Полторак.

Также наказаны еще два офицера, которых понизят и переведут на другие должности.

Министр сообщил, что лично передал материалы проверки главному военному прокурору Анатолию Матиосу.