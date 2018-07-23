Украина поднялась на 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Ближайший соперник — Бенин

IBC составляют BDO и Гамбургский институт мировой экономики (HWWI), пишут AIN.UA . Индекс ориентирован на три направления:

экономическое (доход на душу населения, задолженность, инфляция и другое)

(доход на душу населения, задолженность, инфляция и другое) политическое (политическая стабильность, качество регулирования, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода)

(политическая стабильность, качество регулирования, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода) социокультурное (рост населения, уровень безработицы, потребление товаров и услуг, качество системы здравоохранения и образования, свобода труда).

В общем зачете представлены 174 страны со всех континентов — исключены лишь государства с населением менее 150 000 человек, а также Куба, Западный берег реки Иордан, Сомали, Западная Сахара, Люксембург и Сирия. Стоит учитывать, что данные, как отмечается в тексте исследования, в основном взяты за 2016 год.

Изменений по сравнению с прошлогодним индексом немного. В первой пятерке, например, всего один новичок — на пятую строчку вышла Ирландия.

Топ-10 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности

Сингапур Гонконг Швейцария Нидерланды Ирландия (+1) Дания (-1) Норвегия (-1) Великобритания (+1) Канада (+3) Австралия (+1)

Из десятки выпали Германия и Новая Зеландия, но это связано с высокой конкуренцией за топовые позиции, а не существенном ухудшении бизнес-климата в стране.

Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом (106) и социокультурном (106) направлениях. В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан , Алжир, Сан-Томе и Принсипи.

Из ближайших стран лучшие результаты у Чехии (24), Словении (31), Литвы (34), Польши (35), Латвии (37). При этом Казахстан вышел на 65 место, Беларусь заняла 80 строчку, а РоSSия — 95, войдя в список самых быстрорастущих с 14 добавленными позициями.

Украина фигурирует в ряде других статистических сводок. По данным IBC, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом — в 2015 году показатель составлял 126,8 человек на 100 000 жителей. Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.