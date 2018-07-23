Украина поднялась на 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Ближайший соперник — Бенин

IBC составляют BDO и Гамбургский институт мировой экономики (HWWI), пишут AIN.UA. Индекс ориентирован на три направления:

  • экономическое (доход на душу населения, задолженность, инфляция и другое)
  • политическое (политическая стабильность, качество регулирования, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода)
  • социокультурное (рост населения, уровень безработицы, потребление товаров и услуг, качество системы здравоохранения и образования, свобода труда).

В общем зачете представлены 174 страны со всех континентов — исключены лишь государства с населением менее 150 000 человек, а также Куба, Западный берег реки Иордан, Сомали, Западная Сахара, Люксембург и Сирия. Стоит учитывать, что данные, как отмечается в тексте исследования, в основном взяты за 2016 год.

Изменений по сравнению с прошлогодним индексом немного. В первой пятерке, например, всего один новичок — на пятую строчку вышла Ирландия.

Топ-10 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности

  1. Сингапур
  2. Гонконг
  3. Швейцария
  4. Нидерланды
  5. Ирландия (+1)
  6. Дания (-1)
  7. Норвегия (-1)
  8. Великобритания (+1)
  9. Канада (+3)
  10. Австралия (+1)

Из десятки выпали Германия и Новая Зеландия, но это связано с высокой конкуренцией за топовые позиции, а не существенном ухудшении бизнес-климата в стране.

Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом (106) и социокультурном (106) направлениях. В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан, Алжир, Сан-Томе и Принсипи.

Из ближайших стран лучшие результаты у Чехии (24), Словении (31), Литвы (34), Польши (35), Латвии (37). При этом Казахстан вышел на 65 место, Беларусь заняла 80 строчку, а РоSSия — 95, войдя в список самых быстрорастущих с 14 добавленными позициями.

Украина фигурирует в ряде других статистических сводок. По данным IBC, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом — в 2015 году показатель составлял 126,8 человек на 100 000 жителей. Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.


Михаил Сапитон, AIN


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