Украина поднялась на 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Ближайший соперник — Бенин
IBC составляют BDO и Гамбургский институт мировой экономики (HWWI), пишут
- экономическое (доход на душу населения, задолженность, инфляция и другое)
- политическое (политическая стабильность, качество регулирования, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода)
- социокультурное (рост населения, уровень безработицы, потребление товаров и услуг, качество системы здравоохранения и образования, свобода труда).
В общем зачете представлены 174 страны со всех континентов — исключены лишь государства с населением менее 150 000 человек, а также Куба, Западный берег реки Иордан, Сомали, Западная Сахара, Люксембург и Сирия. Стоит учитывать, что данные, как отмечается в тексте исследования, в основном взяты за 2016 год.
Изменений по сравнению с прошлогодним индексом немного. В первой пятерке, например, всего один новичок — на пятую строчку вышла Ирландия.
Топ-10 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности
- Сингапур
- Гонконг
- Швейцария
- Нидерланды
- Ирландия (+1)
- Дания (-1)
- Норвегия (-1)
- Великобритания (+1)
- Канада (+3)
- Австралия (+1)
Из десятки выпали Германия и Новая Зеландия, но это связано с высокой конкуренцией за топовые позиции, а не существенном ухудшении бизнес-климата в стране.
Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом (106) и социокультурном (106) направлениях. В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан, Алжир, Сан-Томе и Принсипи.
Из ближайших стран лучшие результаты у Чехии (24), Словении (31), Литвы (34), Польши (35), Латвии (37). При этом Казахстан вышел на 65 место, Беларусь заняла 80 строчку, а РоSSия — 95, войдя в список самых быстрорастущих с 14 добавленными позициями.
Украина фигурирует в ряде других статистических сводок. По данным IBC, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом — в 2015 году показатель составлял 126,8 человек на 100 000 жителей. Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
23.07.2018 17:28
23.07.2018 18:40