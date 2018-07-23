Суд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентами

Суд не согласился с позицией первой инстанции и постановил взыскать 82433,74 грн компенсации.

Апелляционный суд Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности и уплатить проценты.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Суд не согласился с позицией первой инстанции и постановил взыскать 82433,74 грн компенсации с мужчины, который более 15 лет не возвращал долг. Отмечается, что данная сумма включает инфляционные начисления, 3% годовых за последние три года (с учетом исковой давности) и судебный сбор.

Изначальный вердикт был вынесен в 2000 году. Женщина-истец получила судебное решение, согласно которому ответчик должен был вернуть ей одолженные более 76 тыс. гривен. Однако, мужчина решение суда не выполнил и женщина снова обратилась в суд. Хмельницкий горрайонный суд ей в иске отказал.

"Правовой анализ норм ст. 525, 526, 599, 611, 625 Гражданского кодекса позволяет сделать вывод о том, что наличие судебного решения о взыскании долга по договору займа, которое должник не выполнил, не прекращает правоотношений сторон этого договора, не освобождает должника от ответственности за неисполнение денежного обязательства, определенного статьей 625 настоящего Кодекса ", - говорится в выводах Апелляционного суда.

Напомним, органы Государственной исполнительной службы с начала года взыскали с 64 работодателей более 175 млн грн задолженности по зарплате в пользу 13,5 тыс. работников