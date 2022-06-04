Кредит во время войны: что делать украинцам, которые не могут вернуть деньги

Невыплаченный кредит, долг по которому превысил сумму в 180 тысяч гривен, можно отстрочить. Украинцы, которые не в состоянии вернуть деньги, должны признать себя банкротами.

Специалисты центра бесплатной правовой помощи рассказали, как получить дополнительное время на возвращение средств. Если предприниматель или другое физическое лицо не может выплатить долг, необходимо обратиться в хозяйственный суд по месту жительства или регистрации и подать заявление об открытии дела о неплатежеспособности. Это можно сделать, если:

должник перестал выплачивать кредиты в размере 50% месячного объема платежей;

задолженность составляет не менее 30 минимальных зарплат;

вынесено постановление об отсутствии имущества у лица, в отношении которого может быть обращено взыскание по долговым обязательствам;

другие обстоятельства, которые подтверждают невозможность выплатить долг.

Суд открывает производство и вводит мораторий на 120 суток — до момента принятий окончательного решения по делу. В указанный период останавливается действие исполнительных производств, начисления штрафов и денежных обязательств за несвоевременное погашение долга.

Документы для подтверждения основания для банкротства:

документы, подтверждающие совершение сделок, по которым возник долг;

документы, опровергающие/подтверждающие наличие должника статуса ФЛП. Прилагается список должников с указанием суммы требований кредиторов. Также надо указать сумму долга по каждому кредитору и их идентифицирующие данные, суд смог реструктуризировать задоженность;

описание движимого или недвижимого имущества-должника и право на имущественное положение;

данные об отсутствии/наличии и погашении судимости за преступления экономического характера;

копия трудовой книжки;

другие документы, которые подтвердят основания для признания лица неплатежеспособным.

Как реструктурировать долг

Предприниматель или физическое лицо должны предоставить суду план, как планируют выплачивать долги. Это процедура, которая проходит параллельно судебному процессу. Одним из способов решения проблемы является заключение мирового соглашения.

Указанные процедуры касаются кредитов в сумме более 180 тысяч гривен. При этом к ним не относятся компенсации вреда здоровью или жизни людей и дела по взысканию алиментов.

Напомним, с 31 мая украинцы имеют право подавать заявки на выплаты от международных организаций.