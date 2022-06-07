Долги спишут, а налоги восстановят: как изменится жизнь украинцев

Некоторым украинцам спишут кредитные долги. Банкам запретят во время войны вынуждать клиентов возвращать просроченные кредиты. А для бизнеса восстановят налоги на ввоз импортной продукции.

Кредитные долги спишут, а налоги повысят: как изменится жизнь украинцев в ближайшее время

О новшествах, которые ждут украинцев еще до окончания войны, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в ходе телемарафона.

Нардеп подтвердил, что по инициативе президента Зеленского депутаты подготовили законопроект о списании кредитов, которые были взяты для покупки квартир и автомобилей. Кредиты спишут в том случае, если заемщики из-за войны потеряли имущество, которое было приобретено ими в долг. Иными словами, если они потеряли свой дом и автомобиль из-за войны, то им не придется возвращать банку не выплаченные деньги. Их долги будут списаны.

Кроме того, депутаты хотят запретить банкам "выбивать" долги по просроченным потребительским кредитам с бойцов, которые воюют на передовой, и членов их семей.

Кредитные долги спишут, а налоги повысят: как изменится жизнь украинцев в ближайшее время

"Если боец ??на передовой рискует своей жизнью, защищая Украину, ни один коллектор или банк не может требовать даже просроченную задолженность в период войны и шесть месяцев после нее – ни у него, ни у его родственников", - растолковал нардеп.

Депутаты также намерены вернуть некоторые налоги для бизнеса, а точнее –отменить льготы на ввоз импорта, которые были введены в начале войны. Гетманцев говорит, что свою роль в насыщении украинского рынка они уже отыграли, и теперь пора возвращать налоги и сборы, ибо казна пуста и наполнять ее нечем.

"Льготы на ввоз на таможенную территорию товаров были введены в марте, учитывая возможность дефицита определенных товаров народного потребления. Это решение уже выполнило свою функцию и на сегодняшний день оно вредит отечественным товаропроизводителям. Поэтому Кабмин предлагает нам упразднить это решение, то есть восстановить довоенное состояние налогообложения импорта, и мы это обязательно сделаем", - пообещал Даниил Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что все остальные льготы для бизнеса, принятые в начале войны, пока сохраняются. В частности, речь идет о двухпроцентном налоге вместо НДС, налоге на прибыль предприятий и налоговые преференции для ФОПов.

Напомним, при этом ввозные пошлины на топливо пока решили не вводить до окончания войны.


Марченко Любов, Тудей





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