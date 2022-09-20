Банки спишуть українцям кредити за зруйноване під час війни житло

Українські банки спишуть громадянам кредити за житло, зруйноване внаслідок війни. У майбутньому ці кошти держава має компенсувати фінустановам. Про це заявив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Банки спишуть українцям кредити за зруйноване житло: що потрібно знати власникам

Банки готуються до збільшення непрацюючих кредитів через повномасштабну війну. Багато інвесторів не мають можливості виплачувати кредити. Більше того, якщо їхнє неоплачене житло вже зруйновано, то банк не має права вимагати погашення кредиту.

За словами Андрія Дубаса, якщо кредит не сплачується 90 днів і більше, його визнають дефолтним. Нацбанк ввів пом'якшення на період війни і запустив "лічильник" для неоплачуваних кредитів з кінця червня. Це означає, що з 1 жовтня частину кредитів визнають недійсними.

Банки спишуть українцям кредити за зруйноване житло: що потрібно знати власникам
Банки йтимуть на поступки клієнтам та списуватимуть кредити за зруйновані квартири чи будинки, які були в іпотеці. Далі ініціативу має запозичити держава, яка компенсуватиме ці кошти банкам.

Андрій Дубас радить тим, хто втратив іпотечне житло, зв'язатися з банком і з'ясувати свою ситуацію. Однак, за словами експерта, йому не траплялися випадки, коли банк вимагав погасити кредит за зруйноване житло.

Якщо ж житло не зруйноване повністю, а лише частково постраждало і підлягає відновленню, банки можуть запропонувати клієнтам різні сценарії розвитку ситуації. Як варіант, розробити лояльніші умови погашення кредиту, або збільшити термін погашення, або знизити відсотки. Якщо навіть банк спише кредит клієнту, то фізична особа зобов'язана буде сплатити податок на доходи фізичних осіб із суми прощеного боргу.

Раніше повідомлялося, як змінилася вартість житла у Західній Україні за період війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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