В 2017 году Украина экспортировала оружие в шесть стран

Крупнейшим партнером стал Таиланд, получивший 16 танков "Оплот".

Украина в 2017 году обеспечила поставки обычных видов вооружений по экспортным контрактам в шесть стран.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Госслужбы экспортного контроля.

В 2017 году Украина поставила на экспорт 16 единиц танков БМ "Оплот" в Таиланд.

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США , которые закупили 15,040 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов. Еще 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан. Иордании было поставлено 22 переносные противотанковые винтовки и гранатомета, 2 ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 револьвер (пистолет); Монголии – 10 винтовок (карабинов); Турции - 3 пусковых механизма ПЗРК.