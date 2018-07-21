В 2017 году Украина экспортировала оружие в шесть стран
Крупнейшим партнером стал Таиланд, получивший 16 танков "Оплот".
Украина в 2017 году обеспечила поставки обычных видов вооружений по экспортным контрактам в шесть стран.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Госслужбы экспортного контроля.
В 2017 году Украина поставила на экспорт 16 единиц танков БМ "Оплот" в Таиланд.
Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США, которые закупили 15,040 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов. Еще 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан. Иордании было поставлено 22 переносные противотанковые винтовки и гранатомета, 2 ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 револьвер (пистолет); Монголии – 10 винтовок (карабинов); Турции - 3 пусковых механизма ПЗРК.
Публикуемые ГСЭКУ с 2004 года данные являются основой для ежегодного Регистра обычных вооружений ООН.
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