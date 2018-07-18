Прокуратура инициировала суд за землю "Беркута" в Броварах

В 2005 году горсовет незаконно передал "Беркуту" земучасток "Чебурашки" стоимостью более 12 млн гривен.

Прокуратура инициировала суд за землю "Беркута" в Броварах
Фото: runews.su

Прокуратурой Киевской области предъявила иск о возвращении государству земельного участка стоимостью почти 12 млн гривен, незаконно предоставленному в пользование Министерству внутренних дел для размещения штаба подразделения "Беркут".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Броваров выявила существенные нарушения земельного законодательства. В частности, было установлено, что балансодержатель дошкольного учебного заведения "Чебурашка" в 1999 году передал МВД учебное заведение для размещения штаба подразделения "Беркут", который в дальнейшем решением министерства было списано с баланса подразделения и снесено.

Кроме того, в 2005 году решением городской совет передал в постоянное пользование "Беркуту" земучасток "Чебурашки" площадью более 0,5 га стоимостью почти 12,5 млн гривен.

"Несмотря на то, что деятельность подразделения милиции "Беркут" прекращена, спорный земучасток продолжает находиться в постоянном пользовании МВД и в государственной собственности в лице распорядителя Киевской ОГА. Более того, в настоящее время на этом участке осуществляется строительство многоквартирного жилого комплекса. Таким образом, предусмотренные законом основания для пребывания указанного земельного участка в постоянном пользовании правоохранительного органа отсутствуют, а участок используется не по его целевому назначению", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, сотрудники "Беркута" проявили особую жестокость при разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года, а также в ходе последующих событий. В феврале 2014 года, будучи и.о. министра внутренних дел, Арсен Аваков подписал приказ о ликвидации спецподразделения.


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