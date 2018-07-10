ЕС признал Украину стратегической страной в транзите газа

"Северный поток-2" в итоговом коммюнике не упоминается.

ЕС признал Украину стратегической страной в транзите газа
Фото: pikabu.ru

Европейский Союз признал Украину стратегической страной для транзита газа в итоговом заявлении по результатам саммита "Украина- ЕС", прошедшем в понедельник в Брюсселе (Бельгия). Однако в тексте итогового заявления не содержится упоминания роSSийского проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны для транзита газа... В этом контексте мы подтвердили нашу готовность к участию в трехстороннем процессе по контрактным рамкам для транзита газа в ЕС после 2019 года", - сказано в коммюнике.

Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита на вопрос о положении дел с этим проектом, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что "Северный поток-2" является не прибыльным коммерческим проектом, а является геополитическим проектом.

"Его цель - ослабить Украину, лишив без доходов от транзита газа... и сделать ЕС более зависимым от РоSSии", - сказал он.

В свою очередь Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что у него нет новостей по этому поводу.

"Еврокомиссия ищет мандат относительно применения энергетических правил в отношении этого путепровода, но у наших коллег другое мнение. Мы считаем, что это ошибка и он против наших интересов в безопасности", - сказал он.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода.


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