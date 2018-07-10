Украинские игрушки Wumba собрали более $37 000 на Kickstarter

Украинская компания ToysLab успешно завершила Kickstarter-кампанию по сбору средств на выпуск деревянных магнитных игрушек Wumba. За месяц краудфандинга (с 6 июня по 6 июля), проект собрал более $37 000 от 391 бекера при поставленной цели в $25 000. , пишут AIN.UA

Wumba — набор из пяти деревянных игрушек-животных с магнитной основой. Изделия модульные и состоят из трех деталей, поэтому дети могут комбинировать их части между собой. При этом, игрушки безопасны для использования — в неодимовых магнитах нет свинца, они сделаны из бука и покрыты краской и лаками на водной основе. Каждый блок проходил индивидуальную проверку. Wumba также соответствуют положениям американской и европейской сертификации игрушек о безопасности.

По словам соавтора проекта Сергея Клейменова, идея подобных игрушек появилась 2 года назад, а на подготовку кампании ушло 3 месяца. Сейчас готовы 5 разных видов, а всего у команды 15 вариантов.

Производить изделия будут в Украине, в городе Вишневое, под Киевом . Как говорит Клейменов, ToysLab уже несколько лет перетягивает туда производство из Китая. Это позволяет лучше контролировать производственный процесс.

После доставки комплектов Wumba бекерам их обещают запустить в розничную продажу — в украинских магазинах они появятся с осени. Стоимость одного набора для участников Kickstarter-кампании составляла от $45 до $650 в зависимости от количества игрушек.