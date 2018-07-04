Глава Европарламента одобрил выделение 1 млрд евро для Украины

Первый транш в размере 500 млн евро возможен в сентябре.

Глава Европарламента одобрил выделение 1 млрд евро для Украины
Антонио Таяни

Глава Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии Михаил Точицкий.

"Решение Европарламента и Совета ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро был подписан сегодня президентом ЕП Таяни накануне саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС ", - написал он в Twitter.

Ранее, 26 июня, выделение €1 млрд помощи Украине одобрил Совет Евросоюза, 13 июня - поддержал Европарламент, а 29 мая - комитет постоянных представителей государств Европейского Союза COREPE.

Предоставление Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией. Кредит призван поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами. Выделение макрофинансовой помощи привязано к прогрессу в борьбе с коррупцией (в частности к созданию Антикоррупционного суда) и к выполнению программы МВФ.

Первый транш в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре при условии возобновления программы кредитной помощи от Международного валютного фонда.


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