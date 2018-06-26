Киевсовет утвердил план застройки северной Троещины

Количество населения в районе увеличится с 93 тыс. до 112 тыс. человек.

Киевский городской совет на заседании во вторник, 26 июня, утвердил детальный план территории (ДПТ) в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе (Троещина).

Решение поддержали 64 депутата Киевсовета.

Документ предусматривает, что территория жилой застройки, которая сейчас занимает 197,4 га, в течение пяти лет может увеличиться до 202 га. Через 20 лет площадь жилой застройки должна составить 226 га, площадь застройки иного назначения (производственные, складские, деловые и т.д.) - уменьшится с 73,5 га до 41,6 га.

Количество населения в районе за пять лет увеличится с 93 тыс. человек до 96 тыс. человек, а через 20 лет - до 112 тыс человек. Плотность населения за 5 лет возрастет с 227 человек/га до 235 человека/га, а за 20 лет - до 275 человек/га.

"В случае принятия этого детального плана Троещина получит три новых детских сада, школу на 1980 мест, новую поликлинику на 2500 посетителей, больницу на 500 коек, роддом, ледовый стадион, 2 парка у озера и на территории инвестора, паркинги. Произойдет расширение [до 15 метров] улицы Закревского. Учли и проблемы "Жемчужины Троещины". Можно будет построить жилье для обманутых инвесторов "Элита центра". Все это учтено в проекте ДПТ" - заявил по этому поводу мэр Киева Виталий Кличко.

Инвестором разработки ДПТ выступила компания "Квадрат-Украина". До недавнего времени активы ЧАО “Квадрат-Украина” принадлежали девелоперской компании XXI Century Investments Public Limited. Но в конце 2017 года XXI Century Investments Public Limited продала 100% акций ЧАО "Квадрат-Украина" кипрской Retail systems Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании — S.I. Cylaw Services Limited.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для УкраиныЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины
Foxconn выбрал Милуоки для создания штаб-квартиры в Северной АмерикеFoxconn выбрал Милуоки для создания штаб-квартиры в Северной Америке
Кабмин принял постановления о внедрении электронных чеков и замене кассовых аппаратов на смартфоны и планшеты
Кабмин планирует упростить работу с кассовыми аппаратамиКабмин планирует упростить работу с кассовыми аппаратами
Евросоюз планирует сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евроЕвросоюз планирует сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро
Киевсовет проголосовал за 100 ДПТ под предлогом защиты обманутых инвесторов
КГГА не планирует дополнительных выплат льготникам по случаю Дня КиеваКГГА не планирует дополнительных выплат льготникам по случаю Дня Киева
Xiaomi официально выходит на IPO, планируя привлечь не менее $10 млрдXiaomi официально выходит на IPO, планируя привлечь не менее $10 млрд
РоSSийские богачи планируют массово покинуть РФРоSSийские богачи планируют массово покинуть РФ
Киевсовет продлил до 30 июня договор с "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6Киевсовет продлил до 30 июня договор с "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6
Последние новости
Подгружаем последние новости