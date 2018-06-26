Киевсовет утвердил план застройки северной Троещины

Количество населения в районе увеличится с 93 тыс. до 112 тыс. человек.

Киевский городской совет на заседании во вторник, 26 июня, утвердил детальный план территории (ДПТ) в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе (Троещина).

Решение поддержали 64 депутата Киевсовета.

Документ предусматривает, что территория жилой застройки, которая сейчас занимает 197,4 га, в течение пяти лет может увеличиться до 202 га. Через 20 лет площадь жилой застройки должна составить 226 га, площадь застройки иного назначения (производственные, складские, деловые и т.д.) - уменьшится с 73,5 га до 41,6 га.

Количество населения в районе за пять лет увеличится с 93 тыс. человек до 96 тыс. человек, а через 20 лет - до 112 тыс человек. Плотность населения за 5 лет возрастет с 227 человек/га до 235 человека/га, а за 20 лет - до 275 человек/га.

"В случае принятия этого детального плана Троещина получит три новых детских сада, школу на 1980 мест, новую поликлинику на 2500 посетителей, больницу на 500 коек, роддом, ледовый стадион, 2 парка у озера и на территории инвестора, паркинги. Произойдет расширение [до 15 метров] улицы Закревского. Учли и проблемы "Жемчужины Троещины". Можно будет построить жилье для обманутых инвесторов "Элита центра". Все это учтено в проекте ДПТ" - заявил по этому поводу мэр Киева Виталий Кличко.

Инвестором разработки ДПТ выступила компания "Квадрат-Украина". До недавнего времени активы ЧАО “Квадрат-Украина” принадлежали девелоперской компании XXI Century Investments Public Limited. Но в конце 2017 года XXI Century Investments Public Limited продала 100% акций ЧАО "Квадрат-Украина" кипрской Retail systems Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании — S.I. Cylaw Services Limited.