Киевская власть ведет переговоры с "Нафтогазом" о реструктуризации долгов за газ

Более трех тысяч домов отключены от водоснабжения из-за задолженности.

Киевская власть ведет переговоры с "Нафтогазом" о реструктуризации долгов за газ
Фото: kievvlast.com.ua

Киевский городской совет ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации долгов за газ, поскольку выплатить сразу всю сумму, которая составляет более одного миллиарда гривен, невозможно. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает официальный портал Киева.

«Мы сейчас ведем переговоры с НАК «Нафтогаз»по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае - до 10 лет. Если же «Нафтогаз» откажется, то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК «Нафтогаз». И все вместе будем задавать вопросы», - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы.

«Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды», - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении договора с «Киевэнерго».

"Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЭКУ", - говорится в сообщении.


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