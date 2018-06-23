Киевская власть ведет переговоры с "Нафтогазом" о реструктуризации долгов за газ

Более трех тысяч домов отключены от водоснабжения из-за задолженности.

Киевский городской совет ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации долгов за газ, поскольку выплатить сразу всю сумму, которая составляет более одного миллиарда гривен, невозможно. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает официальный портал Киева .

«Мы сейчас ведем переговоры с НАК «Нафтогаз»по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае - до 10 лет. Если же «Нафтогаз» откажется, то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК «Нафтогаз». И все вместе будем задавать вопросы», - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы.

«Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды», - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении договора с «Киевэнерго».

"Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЭКУ", - говорится в сообщении.