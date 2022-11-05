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2022-11-05
Як завезти генератор в Україну та скільки доведеться сплатити мита - роз'яснення Держмитслужби
Оптимальна покупка - генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, інформує
© ДСНС / Facebook
У Держмитслужбі
"Через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим пояснюємо правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України", - йдеться в повідомленні.
Лія Ільченко, ZN.ua