Як завезти генератор в Україну та скільки доведеться сплатити мита - роз'яснення Держмитслужби

У Держмитслужбі пояснили правила декларування та оподаткування генераторів при переміщенні таких товарів через митний кордон України.

"Через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим пояснюємо правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України", - йдеться в повідомленні.