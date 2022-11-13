З 2023 року мешканцям сіл доведеться платити новий податок

В Кабміні передбачають, що в умовах війни новий податок однозначно викличе обурення, інформує ZN.ua.

Чинне земельне законодавство передбачає, що з 2023 року власникам або користувачам земельних ділянок треба буде починати сплачувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) за свій пай. Про це розповів старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ КМУ, доктор економічних наук Андрій Мартин, повідомляє Агротренд.

Із введенням МПЗ власнику паю, що офіційно не переданий в оренду, доведеться сплачувати в середньому 1,5 тис. грн у бюджет громади, тобто за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько 6 тис. грн

За словами експерта, якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати МПЗ доведеться її власнику. У кого ж є офіційний договір оренди — за того сплачувати має орендар.

«Питання відтермінування сплати МПЗ, звичайно, є політичним. У парламенті наразі немає ініціатив щодо відтермінування МПЗ. Проте слід пам’ятати, що наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у «сірій» оренді — використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло таким «орендарям» економити на податках до місцевого бюджету», — пояснив Андрій Мартин.

Він додав, що для орендодавців та орендарів, які чесно сплачують податки, нічого не зміниться — введення МПЗ не повинно призвести до збільшення їх податкових зобов’язань.

«Звичайно, в умовах війни новий податок однозначно викличе обурення у частини власників паїв, яким відтепер доведеться його сплачувати. Як бути? Повністю скасовувати МПЗ я б не радив, але якби я був політиком, то розглянув би доцільність перенесення МПЗ на рік», — зазначив експерт.

Він наголосив, що наразі за 2022 та 2023 рр. МПЗ не сплачуватиметься лише за земельні ділянки, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також за ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких розміщені фортифікаційні споруди.

За матеріалами: Агротренд /

Лія Ільченко, ZN.ua





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