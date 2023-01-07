Українців зобов'язали доплатити податки: кому доведеться розщедритися

Банк, украинцы, налоги

Українцям повідомили про обов'язок звернутися до податкової за місцем реєстрації та сплатити податки за окремі доходи.

Тож якщо із зарплати податки платить роботодавець, то за дохід від оренди нерухомості, спадщину, подарунки, додатковий дохід українці мають платити самі.

Про це йдеться у Державній податковій службі.

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Обов'язок подання декларації платникам податків виникає:

при отриманні доходів немає від податкових агентів (тобто. від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи). Це зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;
спадщину або отримання у подарунок майна від членів сім'ї першого та другого ступеня спорідненості тощо;
угоди з інвестиційними активами;
при одержанні іноземних доходів;
при одержанні у власність майна за рішенням суду.

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Крім того, обов'язок платника податків за поданням податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податків отримував доходи лише від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

якщо затримати платіж терміном до 30 днів – 5%;
якщо затримати більше 30 днів – 10%;
якщо навмисне ухилятися від сплати – 25%;
якщо повторно порушити чи затримати більш як на 90 днів – 50%.


Юлия Александрова, politeka.net





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