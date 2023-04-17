Україні для вступу до ЄС доведеться змінити податки

Більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах.

Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.

Загалом із значних проблем, які неможливо миттєво подолати, — зловживання. Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків. Стати повноцінним членом ЄС за наявності десятків схем ухилення від оподаткування буде неможливо. Українці мають звикнути, що сплата податків — конституційний обов’язок кожного громадянина.