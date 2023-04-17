Україні для вступу до ЄС доведеться змінити податки
Більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах.
Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.Про це йдеться у звіті Європейської комісії із заявки України на членство у Європейському Союзі,пише "Обозреватель".
Згідно з документом:
ПДВ має відповідати нормам (ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС);
потрібно покращити електронний режим переміщення товарів;
немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції,
не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.
Загалом із значних проблем, які неможливо миттєво подолати, — зловживання. Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків. Стати повноцінним членом ЄС за наявності десятків схем ухилення від оподаткування буде неможливо. Українці мають звикнути, що сплата податків — конституційний обов’язок кожного громадянина.
Ще гірша ситуація у сфері соцполітики та зайнятості. У ЄС оцінили нашу підготовку на одиницю (початковий рівень). Існують проблеми з технікою безпеки на роботі, велика проблема з неофіційним працевлаштуванням(що пов’язано з ухиленням від податків). Необхідно змінити законодавство, що забезпечить ґендерну рівність, удосконалити систему трудових перевірок, інформує ZN.ua.
Фактично необхідно:
розпочати ефективно перевіряти, чи працюють українці офіційно;
знизити рівень тіньової зайнятості;
забезпечити рівність прав жінок та чоловіків.
Також є проблеми із вільним переміщенням працівників. Україна демонструє початковий рівень підготовки у сфері вільного переміщення працівників (це одиниця). Українським роботодавцям потрібно створити такі умови, щоб у майбутньому вони могли легко найняти працівника із будь-якої країни ЄС.