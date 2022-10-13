Ціни на сало стрімко зростають: скільки доведеться віддати за кілограм у жовтні

магазин, супермаркет, продукти, сало

В Україні продовжують зростати ціни на сало. Так, вартість домашнього станом на 12 жовтня в середньому коштує 199 грн/кг – що на 22,69 грн/кг більше, ніж у вересні, коли його середньомісячна ціна була 176,31 грн/кг.

Про це стало відомо повідомлення “Мінфіну”.

За оприлюдненими даними, подорожчання торкнулося і сала солоного. Його ціна зросла на 39,85 грн/кг – із 221,68 грн/кг до 261,53 грн/кг. Ціни в супермаркетах (за 1 кг):

Відзначається, що ціна на солоне сало зростає вже 5 місяців поспіль. Останнє здешевлення сталося ще у травні, коли його вартість знизилася зі 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг. Далі ж було тільки зростання:

  • червень – 185,83 грн/кг (+ 3,33 грн);
  • липень – 190,75 грн/кг (+4,92 грн);
  • серпень – 209,81 грн/кг (+19,06 грн);
  • вересень – 221,68 грн/кг (+11,87 грн);
  • жовтень – 255,94 грн/кг (+34,26 грн. Дані на 1 число. Після цього ціна зросла ще на 5,59 грн).

покупки, продукты, подорожание

Домашнє сало продовжує дорожчати 2 місяць. Останнє зниження ціни на нього сталося у серпні, коли (у порівнянні з липнем) воно здешевшало на 2,06 грн/кг – з 156,96 грн/кг до 154 грн/кг. Після цього ціни зростали:

  • вересень – на 22,31 грн/кг (з 154 грн до 176,31 грн);
  • жовтень – на 22,69 грн/кг (з 176,31 грн до 199 грн).

рынок, мясо


Алексей Ионов, politeka.net





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