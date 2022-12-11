Ціна на хліб продовжує невблаганно зростати: скільки доведеться віддати за буханець

В Україні здорожчав хліб. Станом на 11 грудня буханець пшеничного на 650 грам коштує в середньому 32,08 грн. Це на 0,71 грн перевищує середньомісячну ціну листопада у 31,37 грн.

Про це повідомляє "Мінфін". Пробиває позначку в 30 грн ціна на хліб уже 3 місяць поспіль: востаннє пшеничний хліб коштував дешевше за цей рівень ще у вересні.

За даними Мінфіну, в окремих мережах супермаркетів буханець пшеничного коштує (650 грам):

Megamarket – 32,16 грн;

Novus – 31,99 грн.

Дорожчає ж хліб уже третій місяць поспіль. Востаннє ціна на нього знижувалась у вересні, коли порівняно із серпнем він здешевшав на 0,57 грн – з 29,92 грн до 29,35 грн. Далі ж було лише подорожчання: