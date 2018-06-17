Центробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниями

Регулятор перечислил признаки, по которым банки должны распознавать фирмы-пустышки.

Центробанк Кипра в четверг, 14 июня, направил коммерческим банкам письмо, в котором рекомендовал прекратить сотрудничество с фирмами-пустышками и дал подробное описание таких компаний. Об этом пишет The Bell со ссылкой на партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, который консультирует по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях.

Захаров также опубликовал в своем фейсбуке перевод циркуляра, который ЦБ Кипра разослал банкам.

"Регулятор пояснил, что компанию можно считать подставной, если она не имеет физического присутствия на Кипре, не ведет экономической деятельности (которая имеет хотя бы незначительную экономическую ценность), зарегистрирована в юрисдикции, где по закону не обязана предоставлять властям аудированную финансовую отчетность, а также если она является налоговым резидентом офшора", - говорится в сообщении.

Компания может считаться подставной, если соответствует хотя бы одному указанному признаку.

Как пояснил эксперт, под физическим присутствием понимается "эффективное присутствие и управление", а не просто присутствие третьих лиц, которые действуют в качестве агентов и/или предоставляют номинальные услуги.

Подозрение будут вызывать и компании, в которых отсутствует квалифицированный персонал, включая те случаи, когда представителем персонала выступает единоличное лицо.

Кроме этого, Центробанк призвал банки изучить клиентскую базу с учетом приведенных критериев и определить, как они планируют выстраивать с ними работу в дальнейшем. Регулятор ожидает получить от них окончательное решение до 31 июля.

Захаров также обратил внимание на, что этот циркуляр в отличие от предыдущих написан на английском языке и содержит подпись лица, от имени которого отправлен.

По словам эксперта, с 1 июня на Кипре в рамках циркуляров местного ЦБ были закрыты счета уже сотни компаний. Закрываются даже те счета, которые открыты иностранными гражданами, имеющими паспорт Кипра.

Напомним, ранее Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.