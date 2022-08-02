Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку Мальти

З 1 серпня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають на Мальті, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду Нацбанк України та Центральний банк Мальти уклали 22 липня 2022 року, повідомляє регулятор.

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку Мальти
Фото: drwerner.com

Умови обміну

Відповідно до угоди громадяни України, які мають дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті, зможуть обміняти готівкову гривню на євро, звернувшись до Центрального банку Мальти.

У разі переміщених неповнолітніх українців без супроводу такі обмінні операції можна здійснити за допомогою осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта.

Здійснити обмін готівкової гривні на євро можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Важливо, що особи, які вже здійснили обмін гривні в обсязі дозволеної суми на території іншої держави, де діють угоди обміну готівкової гривні, не матимуть права на цю послугу в межах цієї Угоди.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Центрального банку Мальти.

Відповідні обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку мальтійського центробанку.





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