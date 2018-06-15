НБУ запретил платежную систему TYME из-за нарушения санкционнго режима

Решение принято на основании информации от СБУ.

Национальный банк 14 июня отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК "ОМП-2013".

Об этом говорится на сайте НБУ.

Решение принято на основании информации от СБУ о том, что TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине роSSийской платежной системой, что создает риски национальной безопасности Украины.

Национальный банк заявляет, что предупреждал все платежные системы, в том числе TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применены ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции.

TYME уверяла НБУ о соблюдении соответствующих ограничений.

В связи с отменой регистрации TYME Нацбанк также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы. Она должна прекратить предоставление услуг по переводу до 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам согласно своим правилам и заключенным договорам.

TYME контролируется известным бизнесменом Игорем Мазейпой, владельцем инвесткомпании Concorde Capital. В 2017 году эта платежная система был крупнейшей в Украине с объемом переводов 1,36 млрд долларов. TYME обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год, под ее брендом в Украине работает 3,5 тыс. терминалов самообслуживания.