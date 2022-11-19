Швейцарія закрила систему екстреного обміну готівкою для біженців з України

Угода між центральними банками Швейцарії та України розірвана, інформує ZN.ua.

У червні Швейцарія створила екстраординарний обмінний пункт, де біженці з України зі спеціальними дозволами зі статусом S могли обмінювати валюту в UBS або Credit Suisse на максимальну суму 300 швейцарських франків (316 доларів США).

Але в п'ятницю влада Швейцарії заявила, що ця система буде закрита на вимогу Національного банку України (НБУ) через відсутність попиту.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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