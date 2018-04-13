Киевлянин пытался отправить в Гонконг 24 кг одногривневых купюр

Таможенники обнаружили в посылке 36 тысяч банкнот в пачках по 100 купюр.

Киевская городская таможня задержала посылку, в которой было 24 килограмма одногривневых купюр.

Как сообщается пресс-служба Государственной фискальной службы, житель Киева пытался отправить их в Гонконг. По документам посылка должна была содержать полиграфические печатные изделия, но таможенники обнаружили внутри 36 тысяч банкнот в пачках по 100 купюр.

В ГФС отмечают, что Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство также позволяет пересылать физическим лицам наличные деньги за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины. Деньги изъяты до решения суда.