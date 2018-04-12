DW: самая дорогая вилла Германии принадлежит беглому украинскому бизнесмену
Николай Гута продает имение стоимостью 13 млн евро.
Беглый украинский бизнесмен Николай Гута, который раньше управлял агрохолдингом "Мрия", продает свою немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене. Двухэтажный особняк продается за 13 млн евро.
Об этом говорится в расследовании "Немецкой волны".
В 2010 году Гута приобрел земельный участок в Гармиш-Партенкирхене площадью в 3,7 тысяч квадратных метров за 3,3 млн евро. В то время агрохолдинг "Мрия", которым управлял Гута, активно развивался. Но в 2014 году, после смены власти в Украине, компания объявила дефолт, не сумев обслужить долг в 1,3 миллиарда долларов.
Николай Гута вместе с семьей, как удалось выяснить изданию, вскоре после объявления дефолта выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден. В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, Гуте грозит длительное тюремное заключение.
По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов. Часть незаконно выведенных средств "Мрии" могла оказаться в Гармише, где строилась вилла Николая Гуты. Финансирование строительства, очевидно, организовывал Андрей Буряк, на тот момент финансовый директор холдинга.
Строительство фирмы формально оплачивала кипрская компания Oihro Ventures Limited, через нее в Баварию были переправлены не менее 20 миллионов долларов.
Сейчас Villa Glory принадлежит жене Николая Гуты Виктории. Она является собственницей недвижимости через еще одну кипрскую фирму - Zapatoustra Holdings Limited.
Издание пишет, что Гута находится под угорозой экстрадиции в Украину. Его судьбу должен решить Федеральный административный суд Швейцарии. Если Гуту. На фоне этих событий Гуты и продают свою виллу в Гармише.
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