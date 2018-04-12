DW: самая дорогая вилла Германии принадлежит беглому украинскому бизнесмену

Николай Гута продает имение стоимостью 13 млн евро.

Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com

Беглый украинский бизнесмен Николай Гута, который раньше управлял агрохолдингом "Мрия", продает свою немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене. Двухэтажный особняк продается за 13 млн евро.

Об этом говорится в расследовании "Немецкой волны".

В 2010 году Гута приобрел земельный участок в Гармиш-Партенкирхене площадью в 3,7 тысяч квадратных метров за 3,3 млн евро. В то время агрохолдинг "Мрия", которым управлял Гута, активно развивался. Но в 2014 году, после смены власти в Украине, компания объявила дефолт, не сумев обслужить долг в 1,3 миллиарда долларов.

Николай Гута вместе с семьей, как удалось выяснить изданию, вскоре после объявления дефолта выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден. В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, Гуте грозит длительное тюремное заключение.

По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов. Часть незаконно выведенных средств "Мрии" могла оказаться в Гармише, где строилась вилла Николая Гуты. Финансирование строительства, очевидно, организовывал Андрей Буряк, на тот момент финансовый директор холдинга.

Строительство фирмы формально оплачивала кипрская компания Oihro Ventures Limited, через нее в Баварию были переправлены не менее 20 миллионов долларов.

Сейчас Villa Glory принадлежит жене Николая Гуты Виктории. Она является собственницей недвижимости через еще одну кипрскую фирму - Zapatoustra Holdings Limited.

Издание пишет, что Гута находится под угорозой экстрадиции в Украину. Его судьбу должен решить Федеральный административный суд Швейцарии. Если Гуту. На фоне этих событий Гуты и продают свою виллу в Гармише.


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