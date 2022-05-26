Украинские беженцы в Германии: кому положены детские пособия

Германия - одна из самых востребованных стран для людей, которые покинули родину из-за войны с Россией . Многие украинские беженцы уехали в ФРГ вместе с детьми. Эксперты проанализировали, имеют ли они право на получение материальной поддержки от дружественного государства.

24 февраля стало переломной датой, которая разделила жизни украинцев на до и после. Большинство наших соотечественников укрылись в соседней Польше . Многие выбрали Германию, где высокий уровень жизни и развитая инфраструктура. Беженцев интересуют детские пособия, однако им сложно понять, имеют ли они право на деньги для несовершеннолетних членов семьи.

В соответствии с местными законами, детское пособия предоставляются родителям, у которых есть право на проживание в Германии. Отец или мать должны работать или проживать в стране как минимум 15 месяцев. Потому неработающие украинцы не могут претендовать на выплаты на детей.

Вместе с тем, Бундесрат представил данные о разработанном законопроекте, одна из его статей предусматривает исключение для обладателей вида на жительство. После принятия указанного закона, украинские беженцы, смогут получать детские пособия.

Сумма пособий для получателей выплат не изменится. Ведомство, которое начисляет деньги и получает информацию о средствах на детей, вычтет размер детского пособия из социального.

В ведомстве по трудоустройству стараются, чтобы подопечные получали выплаты на несовершеннолетних из семейной кассы. Они таким образом перераспределяют часть расходов и уменьшают размер выплат, которые проводятся из собственного бюджета.

Напомним, какие выплаты получают украинские беженцы в Германии. Оказывается, их хватит всего на неделю.