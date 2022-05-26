Украинские беженцы в Германии: кому положены детские пособия

Германия - одна из самых востребованных стран для людей, которые покинули родину из-за войны с Россией. Многие украинские беженцы уехали в ФРГ вместе с детьми. Эксперты проанализировали, имеют ли они право на получение материальной поддержки от дружественного государства.

Украинские беженцы в Германии: кому положены детские пособия

24 февраля стало переломной датой, которая разделила жизни украинцев на до и после. Большинство наших соотечественников укрылись в соседней Польше. Многие выбрали Германию, где высокий уровень жизни и развитая инфраструктура. Беженцев интересуют детские пособия, однако им сложно понять, имеют ли они право на деньги для несовершеннолетних членов семьи.

В соответствии с местными законами, детское пособия предоставляются родителям, у которых есть право на проживание в Германии. Отец или мать должны работать или проживать в стране как минимум 15 месяцев. Потому неработающие украинцы не могут претендовать на выплаты на детей.

Вместе с тем, Бундесрат представил данные о разработанном законопроекте, одна из его статей предусматривает исключение для обладателей вида на жительство. После принятия указанного закона, украинские беженцы, смогут получать детские пособия.

Украинские беженцы в Германии: кому положены детские пособия

Сумма пособий для получателей выплат не изменится. Ведомство, которое начисляет деньги и получает информацию о средствах на детей, вычтет размер детского пособия из социального.

В ведомстве по трудоустройству стараются, чтобы подопечные получали выплаты на несовершеннолетних из семейной кассы. Они таким образом перераспределяют часть расходов и уменьшают размер выплат, которые проводятся из собственного бюджета.

Напомним, какие выплаты получают украинские беженцы в Германии. Оказывается, их хватит всего на неделю.


Ловіцька Леся, Тудей

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