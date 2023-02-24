Війна завдала збитків українському довкіллю на 1,9 трильйона

За 363 дні повномасштабної війни довкіллю України завдано збитків на 1,9 трлн грн. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час пресбрифінгу, повідомляє Укрінформ.

Фото: volynonline.com

«За майже рік з початку повномасштабного вторгнення спільно з Державною екологічною інспекцією ми задокументували понад 2300 випадків впливу на навколишнє середовище, і вже зафіксували майже 1,9 трлн грн збитків українському довкіллю. Таких збитків не було в жодній війні та збройному конфлікті у світі. Ми все ще продовжуємо обраховувати розміри шкоди, але я переконаний, що ця цифра буде зростати через продовження бойових дій», — зазначив Стрілець.

Він зауважив, що серйозна ситуація із загрозою ядерній та радіаційній безпеці України та Європи. За 35 днів перебування Чорнобильської АЕС під російською окупацією Зона відчуження зазнала 3,2 млрд грн прямих збитків.

Міністр додав, що наразі під загрозою також перебуває Запорізька АЕС через зниження рівня води у Каховському водосховищі.

«Але не все так погано, бо за останні дні рівень води підвищується. Через опади й танення снігу відбувається природне наповнення водосховища. Та цей рівень важко буде втримувати, якщо не будуть вживатися заходи, а російські військові продовжуватимуть зливати воду», — наголосив Стрілець.

Найбільші втрати

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, з 1,9 трлн грн збитків довкіллю найбільші втрати від:

забруднення повітря (986 млрд грн);

забруднення ґрунтів та засмічення земель відходами (855 млрд грн);

забруднення водних ресурсів (57 млрд грн).

Лісовий фонд

Масштабних руйнувань зазнав також лісовий фонд. Нині 2,4 млн га лісів та 24 лісових господарств звільнені з-під окупації та потребують відновлення. Та ще майже 500 тис. га і 21 лісництво окуповані або перебувають у зоні бойових дій, через що знаходяться в небезпеці.

Загалом понад 20% природоохоронних територій уражені війною, 812 заповідних територій знаходяться в небезпеці та майже 1 млн га заповідних площ потерпають від війни.

Під загрозою знищення 2,9 млн га територій Смарагдової мережі та майже 630 тис. га Рамсарських об'єктів. В окупації знаходяться 10 національних парків, 8 заповідників та 2 біосферних заповідники.

Тварини та рослини

За даними міністерства, під загрозою знаходяться близько 600 видів тварин та близько 750 видів рослин та грибів (частина з яких належать до Червоної книги та можуть зникнути назавжди).

З 24 лютого задокументовано 120 смертей представників дельфіноподібних в українській частині Чорного моря, з яких щонайменше 15 випадків викидання тварин на берег.