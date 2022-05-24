Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу

Украинцам будет доступен в Германии выгодный обмен денег. Гривны можно будет обменять на евро совсем без комиссии – по текущему курсу. Этот обмен станет доступен беженцам из Украины уже со вторника, 24 мая, и будет длиться три месяца.

Такую возможность дало украинским беженцам Министерство финансов Германии.

Беженцы, которые прибыли из Украины с наличностью в гривнах, ограничены в возможности делать покупки за украинскую национальную валюту. Поэтому германское правительство, совместно с центральными банками Украины и Германии, а также с Комитетом банковской индустрии Германии разработали программу по обмену украинской гривны на евро.

Детали обмена

Каждый взрослый украинец, оказавшийся в этой стране, сможет обменять наличные гривны на евро без комиссии. Однако при этом сумма денег, подлежащая обмену, ограничена. Она составляет не более 10 тысяч гривен.

Причем для того, чтобы наиболее предприимчивые беженцы не могли воспользоваться такой возможностью дважды или трижды, все операции обмена будут регистрироваться в онлайн-приложении. И повторной попытки оно просто не пропустит.

"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована", - говорится в информации от германского Минфина.

На обмен будут принимать украинскую валюту номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен. По этой программе планируют суммарно обменять беженцам из Украины 1,5 млрд гривен.

Программа будет длиться три месяца. Ее инициаторы надеются, что за это время все украинские беженцы в Германии смогут о ней узнать и выгодно обменять свои наличные деньги в отечественной валюте.

Напомним, стало также известно, за сколько украинцы могут купить себе квартиру в новостройке в Германии. Цены на жилье в этой стране, конечно, изрядно кусаются.