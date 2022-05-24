Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу

Украинцам будет доступен в Германии выгодный обмен денег. Гривны можно будет обменять на евро совсем без комиссии – по текущему курсу. Этот обмен станет доступен беженцам из Украины уже со вторника, 24 мая, и будет длиться три месяца.

Обмен валюты в Германии: украинцам поменяют гривны на евро по выгодном курсу

Такую возможность дало украинским беженцам Министерство финансов Германии.

Беженцы, которые прибыли из Украины с наличностью в гривнах, ограничены в возможности делать покупки за украинскую национальную валюту. Поэтому германское правительство, совместно с центральными банками Украины и Германии, а также с Комитетом банковской индустрии Германии разработали программу по обмену украинской гривны на евро.

Детали обмена

Каждый взрослый украинец, оказавшийся в этой стране, сможет обменять наличные гривны на евро без комиссии. Однако при этом сумма денег, подлежащая обмену, ограничена. Она составляет не более 10 тысяч гривен.

Обмен валюты в Германии: украинцам поменяют гривны на евро по выгодном курсу

Причем для того, чтобы наиболее предприимчивые беженцы не могли воспользоваться такой возможностью дважды или трижды, все операции обмена будут регистрироваться в онлайн-приложении. И повторной попытки оно просто не пропустит.

"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована", - говорится в информации от германского Минфина.

На обмен будут принимать украинскую валюту номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен. По этой программе планируют суммарно обменять беженцам из Украины 1,5 млрд гривен.

Программа будет длиться три месяца. Ее инициаторы надеются, что за это время все украинские беженцы в Германии смогут о ней узнать и выгодно обменять свои наличные деньги в отечественной валюте.

Напомним, стало также известно, за сколько украинцы могут купить себе квартиру в новостройке в Германии. Цены на жилье в этой стране, конечно, изрядно кусаются.


Марченко Любов, Тудей

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