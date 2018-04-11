Турецкая Onur выиграла крупный подряд на ремонт дороги Днепр - Решетиловка

Работы будут проводиться на территории Полтавской области.

Турецкая компания Onur выиграла ряд тендеров на реконструкцию участков автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка в Полтавской области на общую сумму 2,2 млрд грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы ProZorro.

Кроме того, компания выиграла тендер на текущий средний ремонт участка дороги Харьков - Ахтырка на сумму 297,4 млн грн в Сумской области.

Кабинет министров Украины в марте утвердил порядок распределения между ведомствами в 2018 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Распределение конфискованных средств в сумме 4,7 млрд грн будет осуществляться казначейством еженедельно по мере их поступления между бюджетными программами распорядителей средств пропорционально утвержденным в государственном бюджете Украины на 2018 год показателям.

"Укравтодору" предусмотрено 17,02% по программе "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", 17,02% - "Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков - Ахтырка".