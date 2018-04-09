В Украине вводят новый порядок реструктуризации долгов по ипотеке, что изменилось

Долги по ипотеке

С апреля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал применять новый порядок реструктуризации задолженности физических лиц по ипотечным кредитам перед банками, который ликвидируется, передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, если банк проходит процедуру ликвидации, заемщики гасят кредит под контролем Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Для погашения обязательства получатель кредита-должник обращается в ликвидируемый банк и подписывает дополнительный договор о погашении задолженности по ипотеке. ФГВФЛ проверяет данные должника банка, условия заключенного ипотечного договора и одобряет реструктуризацию данного обязательства.

Не позднее, чем через день после заключения договора о реструктуризации, должник выплачивает сумму в размере не менее 10% от долга, образовавшегося по состоянию на день обращения в банк.

Между тем погашение основного долга происходит в срок, установленный для ликвидации банка, при этом ежемесячно должник должен производить регулярные выплаты. ФГВФЛ установил единую процентную ставку за пользование ипотечными кредитами всех ликвидируемых банков — 0,01% годовых.


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